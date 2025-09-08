Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El Gobierno llama a consultas a la embajadora en Tel Aviv ante las «calumnias» de Israel

La apelación de Le Pen por el delito de extorsión que la inhabilitó será en enero

La líder de la extrema derecha francesa depende de este proceso para presentarse a las elecciones presidenciales del 2027

Francia se enfrenta a la caída de otro Gobierno en menos de un año

La apelación de Le Pen por el delito de extorsión que la inhabilitó será en enero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Marine Le Pen, fundadora de Agrupación Nacional (AN, extrema derecha), será juzgada en apelación entre el 13 de enero y el 12 de febrero del 2026, por el presunto delito de extorsión de fondos públicos en banda organizada al Parlamento Europeo, introduciendo un factor imprevisible ... en la crisis política nacional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app