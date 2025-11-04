Suscribete a
Rusia reabre discretamente sus bases en la nueva Siria

El régimen islamista de Damasco cierra con Putin un acuerdo que le asegura ayuda energética

Sesenta años después de 'Nostra Aetate', el diálogo entre católicos y judíos vuelve a ponerse a prueba

Fuerzas de seguridad sirias y alemanas garantizan la seguridad durante la visita del ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, a un proyecto humanitario en una calle donde se bombardearon viviendas durante la guerra civil
Fuerzas de seguridad sirias y alemanas garantizan la seguridad durante la visita del ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, a un proyecto humanitario en una calle donde se bombardearon viviendas durante la guerra civil EP

Francisco de Andrés

Trece años de guerra civil en Siria, durante los que no faltaron bombardeos rusos en apoyo a la dictadura de los Assad, han quedado discretamente olvidados con la reanudación de la actividad en las dos bases militares de Moscú en el país. Según informa ... la agencia Bloomberg –y ha replicado la prensa rusa– el Gobierno ruso ha reiniciado los vuelos en su base aérea de la provincia siria de Latakia, después de seis meses de inactividad exigidas por el vuelco del régimen político y la incertidumbre en torno a las nuevas relaciones entre Damasco y Moscú.

