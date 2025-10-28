Suscribete a
Escucha las noticias de este martes 28 de octubre

¿Van a entregar las armas los kurdos?

Los de Turquía anuncian que se van del país, y los de Siria que se integrarán con los islamistas de Damasco

Llamamiento histórico del líder del PKK kurdo a deponer las armas y disolverse

Un militante armado del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK)
Francisco de Andrés

Las minorías kurdas de Turquía y Siria –que forman junto con las de Irak e Irán el otro pueblo sin Estado de Oriente Próximo además de los palestinos– han decidido mover ficha ante las nuevas realidades que vive la región. Y lo han ... hecho con una serie de declaraciones por parte de sus milicias armadas por lo menos llamativas. Con pocos días de diferencia, el PKK, la principal milicia kurda de Turquía alzada en armas contra Ankara, ha dicho que se retira del país para concentrarse en la región kurda de Irak; y la milicia kurda de Siria ha declarado, por su parte, que ha acordado con el régimen islamista de Damasco un mecanismo para integrarse en el nuevo Ejército sirio.

