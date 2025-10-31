Suscribete a
Sesenta años después de 'Nostra Aetate', el diálogo entre católicos y judíos vuelve a ponerse a prueba

El Vaticano celebra el aniversario de su declaración contra el antisemitismo en un momento en que la prensa israelí destaca las críticas del Papa a las operaciones en Gaza

El Papa pide que se respeten las «legítimas aspiraciones de los pueblos israelí y palestino»

El Papa León XIV recibió al presidente israelí,Isaac Herzog, en el Vaticano el pasado septiembre
Francisco de Andrés

Con una conmemoración en el Vaticano, en la que estuvieron presentes líderes de la comunidad hebrea, el Papa León XIV ha celebrado los 60 años del documento 'Nostra aetate' (En nuestros tiempos), que muchos consideran como un antes y un después en las relaciones ... del catolicismo con el judaísmo. La declaración inmediatamente posterior al Concilio Vaticano II destaca el papel del judaísmo como depositario del Antiguo Testamento, anima al diálogo, y desmonta siglos de prejuicios contra los hebreos. Uno de los más destacados, el que los calificaba de «pueblo deicida» por la crucifixión de Jesús.

