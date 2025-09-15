Suscribete a
Al menos tres muertos en un nuevo ataque de EE.UU. a una embarcación con narcotraficantes venezolanos

Netanyahu habló con Trump antes de atacar a la cúpula de Hamás en Qatar

En contra del relato oficial, Axios revela que conversaron una hora antes del bombardeo

EE.UU. blinda a Netanyahu ante las críticas internacionales con la visita de Rubio a Israel

El primer ministro israelí cuenta con todo el apoyo de la Casa Blanca
El primer ministro israelí cuenta con todo el apoyo de la Casa Blanca
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de su intención de lanzar un ataque contra líderes de Hamas en Qatar, según ha revelado Axios, que cita múltiples fuentes gubernamentales israelíes.

Esta revelación contradice el relato ... oficial mantenido hasta ahora por la Casa Blanca: que Trump y su Administración supieron del ataque cuando ya estaba en marcha y que no pudieron avisar a tiempo a Qatar.

