Elon Musk llama a la «abolición» de la Unión Europea tras la millonaria multa a X

El magnate asegura que la burocracia de Bruselas está «asfixiando lentamente a Europa» hasta provocar su «muerte»

El ministro de Exteriores polaco contesta al empresario y defiende la sanción: «Váyase a Marte. Allí no hay censura ni saludos nazis»

La UE multa a X con 120 millones de euros por falta de transparencia y el «diseño engañoso» de su marca de verificación

El magnate Elon Musk ha llamado este sábado a la «abolición» de la Unión Europea tras denunciar que su sistema burocrático está «asfixiando lentamente a Europa hasta la muerte» en comentarios realizados después de que, en la víspera, la Comisión Europea anunciara una multa de ... 120 millones de euros a su red social X por el «diseño engañoso» de su marca azul de verificación de cuentas.

