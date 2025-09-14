Rubio visita Israel para reiterar el apoyo de EE.UU. pese al ataque a Qatar

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el Muro de las Lamentaciones

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha arrancado su visita a Israel, y ha reiterado el apoyo inquebrantable de Washington a su aliado en su guerra contra Hamás, a pesar de que el presidente Donald Trump expresara su molestia por el ataque en Qatar, que suscitó la condena internacional

Acompañando a Rubio se encuentra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha afirmado este domingo que la visita del secretario de Estado estadounidense, pocos días después de haber bombardeado Qatar, subraya la «fortaleza» de los lazos entre Israel y Estados Unidos: «Creo que la visita de Rubio aquí es un testimonio de la durabilidad y la fortaleza de la alianza israelí-estadounidense, que es tan sólida y duradera como las piedras del Muro de las Lamentaciones que acabamos de tocar».

Por su parte, el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha instado este domingo a la comunidad internacional a «dejar de usar el doble rasero» y sancionar a Israel por sus «crímenes»: «Ha llegado el momento de que la comunidad internacional deje de usar doble rasero y sancione a Israel por todos los crímenes que ha cometido, e Israel debe saber que la guerra de exterminio en curso a la que está siendo sometido nuestro hermano, el pueblo palestino, cuyo objetivo es expulsarlos de su tierra, no funcionará».

El primer ministro ha emitido una declaración en el marco de la cumbre de emergencia de líderes árabes e islámicos organizada por Qatar después de que Israel llevara a cabo un ataque aéreo sin precedentes contra líderes de Hamás en Doha.