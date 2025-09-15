Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Al menos tres muertos en un nuevo ataque de EE.UU. a una embarcación con narcotraficantes venezolanos

La cumbre islámica condena a Israel, pero no toma represalias

Medio centenar de países árabes y musulmanes reunidos en Qatar no logran consensuar medidas contra el bombardeo de la cúpula de Hamás

La visita de Rubio a Netanyahu acerca la invasión de la Ciudad de Gaza

EE.UU. blinda a Netanyahu ante las críticas internacionales con la visita de Rubio a Israel

El emir de Qatar (centro) presidió la cumbre árabe e islámica
El emir de Qatar (centro) presidió la cumbre árabe e islámica EP
Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal en Estambul

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El máximo responsable de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, salió este lunes de Israel después de una visita de 48 horas y se dirigió a Doha para intentar calmar a su aliado en el Golfo. El secretario de Estado mantuvo una larga ... reunión con Benjamin Netanyahu, al término de la cual adoptó la misma narrativa del primer ministro hebreo en lo referente a Gaza y expresó sus dudas sobre la posibilidad de un acuerdo negociado con Hamás, lo que abre las puertas de manera definitiva a la invasión de Ciudad de Gaza. Netanyahu solo acepta la rendición del enemigo y Rubio habló de la «desaparición» de Hamás.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app