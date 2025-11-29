Suscribete a
6 millones de euros
La narcopolítica irrumpe en Miss Universo, que podría perder a su reina

Varias finalistas han renunciado ya a su título ante la creciente polémica que rodea el certamen

Fátima Bosch junto a su padre, Bernardo
Milton Merlo

La última edición del certamen Miss Universo, fundado en 1952, ha terminado en un escándalo con escala internacional que involucra políticos, empresarios del sector petrolero e investigaciones por narcotráfico. A las pocas horas de que se conociera que la mexicana Fátima Bosch ... había ganado el concurso con sede en Tailandia, comenzaron las acusaciones que dieron lugar a una trama propia de la mejor cinematografía de thriller político.

