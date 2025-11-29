La narcopolítica irrumpe en Miss Universo, que podría perder a su reina

La última edición del certamen Miss Universo, fundado en 1952, ha terminado en un escándalo con escala internacional que involucra políticos, empresarios del sector petrolero e investigaciones por narcotráfico. A las pocas horas de que se conociera que la mexicana Fátima Bosch ... había ganado el concurso con sede en Tailandia, comenzaron las acusaciones que dieron lugar a una trama propia de la mejor cinematografía de thriller político.

El primer señalamiento llegó por parte de uno de los jurados, Omar Harfouch, que dijo, sin dudarlo, que el padre de Bosch, un asesor de la empresa petrolera mexicana Pemex, había sobornado al también mexicano Raúl Rocha Cantú, dueño del 50% de la franquicia Miss Universo.

Tras los dichos del musico libanés Harfuoch, llegaron las denuncias de otras participantes. Nadeen Ayoub, Miss Palestina, denunció en redes sociales una supuesta manipulación de votos de los fans en la app oficial del certamen. Por su parte, la concursante argentina Aldana Masset habló de «cosas raras» en las instancias de eliminación. En tanto Frédéric Gilbert, presidente de la organización de Miss Francia, expresó en un comunicado su preocupación por los acontecimientos, y afirmó que están a la espera de explicaciones.

La representante de Costa de Marfil, Olivia Yacé, renunció a su título de Miss Universo y al de Miss Universo África y Oceanía, que le fue concedido tras la final de la semana pasada en Tailandia, donde quedó como cuarta finalista del concurso. Bosch, en paralelo, se defendió en redes sociales, recibió el apoyo de otras exganadoras del certamen y hasta tuvo una felicitación de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

Lo que parecía que quedaría como un escándalo del mundo de la farándula escaló rápidamente al plano judicial cuando este miércoles, cuando la Fiscalía general de México imputó a Rocha Cantú por presunto tráfico de armas, de drogas y de estar asociado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más poderosa de México.

A las pocas horas de ser acusado, Rocha Cantú, para evitar ser arrestado, se presentó en la Fiscalía y pidió ser testigo colaborador, o sea, revelar información sensible a cambio de preservar su libertad y, eventualmente, recibir una pena menor.

¿Quién es Raúl Rocha?

Rocha Cantú es un empresario de prestigio en la ciudad de Monterrey, enclave industrial y financiero en el norte de México. El escándalo de Miss Universo no es el primer hecho en el que adquiere notoriedad. Dueño de casinos, en el 2011, fue destruido mediante un incendio el casino Royale de Monterrey en el que murieron 52 personas. La prensa especuló largamente que la tragedia era una venganza de un grupo criminal contra Rocha Cantú. El empresario no fue a la cárcel, pero debió pasar una larga temporada fuera del país.

La investigación sobre Rocha Cantú se inició meses atrás por una llamada anónima que hablaba de tráfico de drogas y armas desde México hacia Guatemala. Una frontera que se ha vuelto crucial para el crimen organizado. El empresario ha desmentido todas las acusaciones.

El padre de la ganadora del certamen también se ha visto afectado. Bernardo Bosch, según dicen a ABC fuentes de la empresa Pemex, estaba postulado para asumir posiciones de mayor peso en la petrolera estatal. El escándalo Miss Universo descarriló esas oportunidades y diversas negociaciones preliminares porque el padre de Fátima es uno de los encargados de buscar asociaciones de Pemex con el sector privado nacional y extranjero.

Los Bosch son una familia prominente del estado de Tabasco, que es el corazón político del movimiento que actualmente gobierna México. Allí inició su carrera el expresidente Andrés Manuel López Obrador que gobernó entre 2018 y 2024 y que luego impulsó como su sucesora a Sheinbaum.

En el Gobierno mexicano domina la creencia de que Rocha Cantú y Bosch son destinatarios de una operación para desestabilizarlos y complicarles negocios, un movimiento que podría venir tanto desde el propio Gobierno de Sheinbaum hasta de intereses extranjeros que quieran arrebatarle a Rocha Cantú la propiedad de Miss Mundo.

¿Renunciará Fátima Bosch?

En las últimas horas, según pudo conocer esta redacción, Rocha Cantú ha dicho a sus allegados que ha estado recibiendo ofertas para vender su parte del certamen. Una de las ofertas vendría, según el mexicano, de un empresario de Estados Unidos cercano a la Casa Blanca.

«La narcopolítica ha trascendido fronteras, no sólo al grado de contaminar la relación bilateral con Estados Unidos, sino de incluso que esas alianzas intolerables de los empresarios favoritos del Gobierno de Sheinbaum pongan su corrupción en el espectro internacional ahora hasta en el caso de Miss Universo», dijo el diputado opositor Federico Doring.

No solo el empresario Rocha Cantú saldría del concurso. La cadena Univisión reportó este jueves que la propia Fátima Bosch podría renunciar a su corona como Miss Universo. De acuerdo con la periodista Jordi Martin, en los próximos días Bosch anunciará su retirada para evitar que el Congreso de Estados Unidos comience una investigación de las supuestas irregularidades cometidas este año.

Aunque todavía no es un hecho la renuncia de Bosch, Martin adelantó que la encargada de remplazarla sería la danesa Victoria Kjaer, que ganó el año pasado. A lo largo de la historia del certamen sucedieron hechos inéditos. En los años 50 una ganadora renunció a la corona para poder casarse, en los 90 otra reina objetó los parámetros de belleza corporal del concurso y en 2015 se entregó la corona por error a una participante que no había sido la seleccionada por el jurado. Pero nada se compara con este 2025 donde el trasfondo del concurso involucra intereses políticos e investigaciones a la sombra de los cárteles de la droga.