Sheinbaum designa a una abogada de su confianza como nueva fiscal general de México

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum avanzó este miércoles sobre una posición clave, y que estaba en manos de un allegado a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador: la Fiscalía General de la República.

Sheinbaum ubicó en esa posición a Ernestina Godoy, su actual ... consejera jurídica. El movimiento implica, además, una ratificación del poder del secretario de Seguridad Omar García Harfuch: los primeros nombramientos de la nueva fiscal general fueron con llegados al funcionario más determinante del gabinete de Sheinbaum.

En México no existe ministerio de Justicia, con lo cual la Fiscalía General tiene a su cargo tanto el procesamiento de los expedientes en representación del Estado así como también cuestiones de diseño institucional. Es además una posición clave para el entendimiento bilateral, en temas de seguridad y narcotráfico, con Estados Unidos.

Godoy aprobó holgadamente su examen en el Senado, donde el oficialismo impuso su mayoría: la nueva fiscal general recibió 97 votos en favor, 19 en contra y 11 nulos.

El partido opositor Movimiento Ciudadano (MC) aportó seis votos a la causa de Godoy, que en medio de la algarabía de Morena rindió esta misma tarde protesta.

En su intervención ante el pleno, Godoy se comprometió a no fabricar culpables y a no alentar persecuciones políticas. «Para abatir la impunidad es necesaria la coordinación», dijo.

«Enfrentamos desafíos históricos y nuevos retos derivados de la evolución del fenómeno criminal, hoy el crimen opera con tecnologías sofisticadas, presencia trasnacional y estructuras financieras complejas, no es un fenómeno local, es global, es delincuencia organizada, y existe la macrocriminalidad, delitos de alta complejidad, que requieren una inteligencia institucional superior», señaló.

Godoy, abogada y política mexicana militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), nació en la Ciudad de México en 1954.

Previo a ser designada por Sheinbaum como consejera jurídica el 1 octubre de 2024, había sido electa senadora, cargo al que renunció para incorporarse al Gobierno federal. Cuando la actual presidenta era jefa de gobierno en la capital, Godoy también se desempeñaba como su fiscal general.

En la Ciudad de México su gestión al frente de la Fiscalía estuvo marcada por diversas polémicas. En el caso del colapso de la Línea 12 del Metro, en 2021, enfrentó cuestionamientos porque la investigación no alcanzó a altos funcionarios responsables de la obra, lo que generó críticas sobre posibles omisiones en el deslinde de responsabilidades.

También fue señalada por presunto espionaje político, luego de que opositores difundieran solicitudes de información telefónica de dirigentes del Partido Acción Nacional.

Al final de su encargo, en enero del 2021, su intento de ratificación fue rechazado en el Congreso capitalino al no alcanzar los votos requeridos, un revés que sus críticos atribuyeron al cúmulo de controversias durante su gestión.