Ofensiva del Gobierno de México contra los casinos, señalados por lavado de dinero y vínculos con el narco

Esta semana se han cerrado trece casas de juegos que estarían coludidas con los cárteles de la droga

Milton Merlo

Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

El negocio de los casinos en México ha quedado en el centro de la polémica después de que el Gobierno de Sheinbaum informara sobre el cierre de trece casas de juegos que estarían coludidas con los cárteles de la droga.

El juego en México ... estuvo penalizado durante buena parte del siglo XX y se legalizó durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), donde además los casinos se convirtieron en una buena fuente de ingresos para el gobierno a través de los impuestos que pagaban.

