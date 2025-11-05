Suscribete a
Un hombre manosea y besa a la presidenta de México cuando saludaba a los ciudadanos pese a la presencia de escoltas

Más del 70% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia y casi la mitad de ellas ha sido víctima de violencia sexual

Momento en que un hombre acosa a Sheimbaun.
EP

Un hombre ha acosado este martes a la presidenta de México,Claudia Sheinbaum, cuando ésta paseaba por el centro histórico de Ciudad de México y saludaba a varios viandantes. A pesar de contar con escoltas, el individuo se acercó desde detrás de la mandataria ... y estableció contacto físico antes de ser apartado por la seguridad.

