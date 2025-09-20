La reacción de Donald Trump al trágico asesinato de Charlie Kirk ha sido dividir todavía más una sociedad escindida y atacar la libertad de expresión. Ha endurecido sus amenazas a medios de comunicación críticos, desde 'The New York Times' al comentarista de televisión Jimmy Kimmel ... , al que ha conseguido dejar sin trabajo. Ve luz verde para desplegar el Ejército en grandes ciudades, con el pretexto de endurecer la lucha contra el crimen y la inmigración ilegal. Aprovecha la conmoción para expandir el poder ejecutivo y hacer enmudecer a los que censuran sus excesos continuados.

La ironía de los intentos de cancelación republicanos es que son el espejo de los impulsados por la izquierda demócrata con su puritanismo 'woke'. Esta visión del mundo ha decaído rápidamente. El ensalzamiento de minorías que son solo víctimas y deben imponer sus criterios a los demás, sin integrarse en la sociedad, fue rechazada por la mayoría de los votantes en las elecciones del pasado otoño. El Partido Demócrata había ido demasiado lejos en su promoción de la llamada política de identidades, llevada a extremos ridículos y opuesta a los intereses de los trabajadores y de las propias minorías raciales.

El paso de una política de cancelación a otra, con una pulsión autoritaria similar, es además una distracción de un gran problema. China y Rusia aprovechan la libertad de expresión y la ausencia de reglas en las redes sociales para desinformar y desestabilizar. En concreto, la red china TikTok, por la que se informan el 60% de los jóvenes, y hasta el 30% de la población, sigue operando, aunque fue prohibida por el Congreso.

Trump ha prorrogado su funcionamiento, que da acceso a los datos de sus ciudadanos a las autoridades de Pekín. Los votantes jóvenes más enganchados no le perdonarían el cierre. En estas semanas se negocia con el Gobierno chino un alambicado esquema para vender la red a inversores estadounidenses.

El punto clave sigue siendo el control del algoritmo que recomienda los contenidos. La libertad de expresión y otros derechos humanos no importan a nadie en esta transacción.