MONNET & CO.

Las cancelaciones y sus consecuencias

La ironía republicana es que es el espejo del puritanismo 'woke'

Emociones polarizadas

Trump expande su poder silenciando a los críticos
José M. de Areilza

La reacción de Donald Trump al trágico asesinato de Charlie Kirk ha sido dividir todavía más una sociedad escindida y atacar la libertad de expresión. Ha endurecido sus amenazas a medios de comunicación críticos, desde 'The New York Times' al comentarista de televisión Jimmy Kimmel ... , al que ha conseguido dejar sin trabajo. Ve luz verde para desplegar el Ejército en grandes ciudades, con el pretexto de endurecer la lucha contra el crimen y la inmigración ilegal. Aprovecha la conmoción para expandir el poder ejecutivo y hacer enmudecer a los que censuran sus excesos continuados.

