Oracle, favorito para convertirse en el nuevo dueño de TikTok en EE.UU.

TikTok va camino de cambiar de manos en Estados Unidos. Y todo apunta a que la tecnológica Oracle, encargada de ofrecer servicios de almacenamiento de datos desde 2022 a la 'app' china, jugará un papel clave en la supervivencia de la tecnológica en el país. De acuerdo con medios estadounidenses, entre ellos 'CBS', la firma afincada en Austin, en colaboración con otros inversores, es la que se encuentra mejor colocada para hacerse con el control del nuevo TikTok que surgirá en el país norteamericano. Al menos siempre y cuando la negociación pendiente entre Donald Trump y el presidente chino, Xi Jinping, programada para este viernes, llegue a buen puerto.

Desde que TikTok comenzó a correr riesgo en Estados Unidos en 2020, Oracle ha figurado entre las principales candidatas a hacerse con el control del servicio. Y eso no cambió en enero de 2025, cuando el Tribunal Supremo del país norteamericano dio luz verde a la ley con la que el Congreso obligaba a la 'app' a escoger entre buscar nuevos dueños o desaparecer en todo el territorio nacional. El propio Trump reconoció, al poco de ocupar nuevamente la Casa Blanca, que no tendría problema alguno en que Oracle se hiciese con la propiedad de la aplicación. El dirigente mantiene una estrecha relación con Larry Ellison, hombre más rico del mundo durante unas horas la semana pasada y cofundador de la tecnológica texana. Desde el anuncio del preacuerdo alcanzado entre EE.UU. y China, las acciones de la empresa han subido más de un 5%.

MÁS INFORMACIÓN TikTok seguirá funcionando en EE.UU. tras llegar Trump a un acuerdo con China

Por el momento se desconocen los nombres del resto de inversores que acompañarían a Oracle, pero medios como 'Reuters' han apuntado que las firmas de inversión Susquehanna International Group, General Atlantic y KKR –que ya son accionistas del servicio– formarían parte del grupo de nuevos propietarios. En este figurarían nuevos inversores como la empresa de capital privado Silver Lake, de acuerdo con 'CBS'. No se descarta que la china ByteDance, que es la matriz de la aplicación, mantenga una participación que en ningún caso será mayoritaria, la que la ley estadounidense lo prohíbe. En principio, Oracle sería la encargada de garantizar la seguridad de los datos de los usuarios estadounidenses ocupándose de su almacenamiento.

ABC se ha puesto en contacto con Oracle para consultar el interés actual de la compañía por TikTok. Fuentes internas han declinado realizar declaraciones al respecto; y lo mismo ha ocurrido cuando se ha preguntado a la 'app' china.

A pesar de que el acuerdo alcanzado entre China y Estados Unidos es secreto, sí que ha trascendido que la versión estadounidense de TikTok podrá utilizar el mismo algoritmo que la versión global, que es el que decide qué vídeos aparecen en la pantalla de cada usuario para mantener su atención el mayor tiempo posible. Así lo afirmó el lunes Wang Jingtao, subdirector de la Comisión Central de Asuntos del Ciberespacio de China. Esto hará que la aplicación pueda ser potencialmente más interesante para los posibles compradores.

Un 'youtuber' y Amazon

Entre los que han mostrado interés en adquirir la aplicación durante los últimos meses también se encuentra Mr. Beast, que es el creador de contenido más popular de YouTube con 436 millones de seguidores en su canal principal. Anunció el pasado mes de enero que había realizado una oferta formal junto a otros socios para hacerse con el control de la aplicación, aunque no ha compartido más detalles al respecto.

Amazon también realizó una oferta la pasada primavera para hacerse con el control total de la plataforma china, pero en su momento se consideró demasiado baja. Asimismo, Donald Trump apuntó el pasado enero que Microsoft había mostrado interés en la compra de TikTok. Ese mismo mes, varios medios apuntaron que la tecnológica de Redmond podría unirse a Oracle para lograr la propiedad.