MONNET & CO.

Emociones polarizadas

La percepción negativa sobre quien piensa distinto aumenta por las distorsiones de las redes sociales

La foto del verano

José M. de Areilza

José M. de Areilza

El trágico asesinato de Charlie Kirk, uno de los ideólogos del movimiento MAGA, confirmaría que Estados Unidos está cada día más cerca de una guerra civil. De hecho, la mitad de los ciudadanos que responden encuestas lo piensan. La respuesta al atentado ... de Donald Trump ha sido «iremos a por los que contribuyen a la violencia política radical desde la izquierda», ni una palabra sobre la violencia promovida desde sus filas. Esta sería una oportunidad para que el presidente llame a la unidad. Sin embargo, la figura del joven Kirk se presenta ya como la de un mártir, que justificaría acelerar los planes de enviar la Guardia Nacional a combatir el crimen en Nueva Orleans, Baltimore o Memphis en contra de la voluntad de las autoridades demócratas locales.

