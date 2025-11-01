Exmilitares venezolanos desmontan la capacidad del chavismo: «Maduro ya perdió la guerra»

Venezuela no tiene capacidad ni está preparada militarmente, pese a tener armamento ruso, chino e iraní, para enfrentar a la poderosa flota aeronaval de EE.UU., que sigue avanzando hacia el sur del Caribe para combatir a las mafias narcoterroristas.

Ante el despliegue de ... los buques de EE.UU., reforzado con el portaviones Gerald R. Ford, Nicolás Maduro ha hecho alarde también de su despliegue de 245 «frentes de batalla» con 5.000 misiles rusos tipo Igla listos para disparar en la costa, además de tanques chinos, aviones rusos, drones iraní y los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para proteger el territorio y su defensa personal en caso de una acción militar norteamericana.

Oficiales venezolanos ya retirados y exiliados consideran que la misión de la fuerza militar de EE.UU. es ejercer presión contra los objetivos narcoterroristas, intimidar y realizar operaciones quirúrgicas para capturar a los principales a quienes Trump acusa de ser cabecillas del cártel de los Soles: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

Noticia Relacionada Venezuela afirma haber capturado a un grupo mercenario ligado a la CIA y denuncia un ataque de falsa bandera Caracas critica los ejercicios militares de EE.UU. con Trinidad y Tobago ante la llegada a Puerto España de un buque de guerra y un portaaviones

«Se trata de un plan mosaico con multiblancos que incluye el concepto de operación quirúrgica para extraer y neutralizar a los cabecillas de las mafias criminales dentro del territorio nacional para que no mueran venezolanos inocentes», señala a ABC el contralmirante de la Armada venezolana Carlos Molina Tamayo.

Desde su exilio en Málaga, el exmilitar recuerda que hace 26 años, «cuando vivíamos en democracia, nunca estuvimos en la hipótesis de enfrentarnos en una guerra con los EE.UU. ni los vecinos; éramos aliados. Hoy, en cambio, nuestra fuerza armada bolivariana presenta un deplorable estado de deterioro, tanto en su armamento como en recursos humanos».

Armamento en deterioro

El régimen chavista siempre ha presumido de poseer aviones de combate como los F-16 o los Sukhoi rusos, misiles Igla cuya capacidad de fuego es de solo 3.000 metros, además de helicópteros militares, fragatas, lanchas patrulleras y tanques chinos, pero no tienen buques de guerra. Más de la mitad del armamento se encuentra inservible, pura chatarra, sin mantenimiento y muy pocos saben cómo manejarlos. «Definitivamente Venezuela no está preparada para una guerra. Maduro ha hecho un despliegue militar no para defender a la nación, sino a la cúpula chavista y sus familias. Es la primera vez en la historia que un grupo narcocriminal, el cártel de los Soles, tiene el control del Estado, ni siquiera Pablo Escobar tenía tanto poder en Colombia», apunta Molina.

Un miembro de la Guardia Presidencial instruye a un recluta de la Milicia Nacional Bolivariana en el manejo de armas durante un ejercicio de entrenamiento AFP

En su opinión, los misiles rusos tipo Igla no tienen capacidad para enfrentarse a los que vienen en el portaviones Gerald R. Ford. «Recomiendo a los soldados venezolanos no inmolarse por Maduro. No lo defiendan, que es un narco terrorista. Esperen por el punto de quiebre, que esto es una guerra mosaico, electrónica, psicológica con un Ejército armado», añade. Ante la pregunta de cuándo se producirá ese quiebre, responde que solo lo saben Trump, el presidente electo, Edmundo González, la líder María Corina Machado y el alto mando militar de EE.UU.

La mayor de Fuerza Aérea, Reynell Martínez, de 55 años, que habla con ABC también desde el exilio, en Boston, coincide en que el Ejército venezolano no está preparado para enfrentar a la primera potencia militar del mundo. «Todo el despliegue de los misiles rusos y el alistamiento de la milicia bolivariana es una payasada de Maduro y el ministro Padrino López. Ese es un discurso dirigido a los 1.000 o 10.000 ancianos milicianos que ha logrado reclutar que los va a utilizar como su escudo humano», afirma Martínez.

El concepto estratégico militar de EE.UU. no tiene nada que ver con el concepto de guerra que utilizan los bolivarianos. «Maduro dice que con los 5.000 misiles rusos van a ganar la guerra. Miente; Maduro ya perdió la guerra, en dos horas la fuerza de EE.UU. acaba con esos misiles y después qué van a hacer los chavistas...».

Para Reynell la mayor preocupación es la logística y la movilización de la milicia a los puntos de defensa. «El régimen no tiene dinero, ni transporte, ni agua ni comida para sostener a la tropa durante unos tres días. No tiene logística, todo es pura propaganda», dice con la maleta lista para regresar a Venezuela.