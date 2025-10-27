Suscribete a
Venezuela afirma haber capturado a un grupo mercenario ligado a la CIA y denuncia un ataque de falsa bandera

Caracas critica los ejercicios militares de EE.UU. con Trinidad y Tobago ante la llegada a Puerto España de un buque de guerra y un portaaviones

EE.UU. también atacará al narco en suelo colombiano y venezolano

Llega a Trinidad y Tobago un destructor de EE.UU. llevar a cabo ejercicios militares
Llega a Trinidad y Tobago un destructor de EE.UU. llevar a cabo ejercicios militares

El Gobierno de Venezuela ha afirmado este domingo haber capturado a «un grupo mercenario con información directa» de la CIA y, en base a ésta, ha asegurado que está en curso «un ataque de falsa bandera» con el objetivo de hacer estallar un conflicto ... bélico abierto entre Caracas y Estados Unidos.

