Leopoldo López: «Maduro me quita la nacionalidad por decir lo que todos los venezolanos piensan»

«Maduro quiere quitarme la nacionalidad por decir lo que pensamos y queremos todos los venezolanos: libertad», denunció el opositor Leopoldo López en una rueda de prensa en la sede del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, en Madrid.

El sábado, la vicepresidenta del régimen, ... Delcy Rodríguez, anunció que, por orden del líder chavista, se revocaría la nacionalidad venezolana de López «en razón de su grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela».

Un día antes del anuncio, los medios oficialistas difundieron una entrevista en la que López calificaba de oportuno y necesario el despliegue militar que Estados Unidos mantiene en el mar Caribe para «identificar objetivos dentro de Venezuela que forman parte de esa estructura criminal que trafica cocaína y que es la principal razón por la cual hoy el país está totalmente destruido».

López no solo respaldó las operaciones navales, sino también una posible intervención sobre objetivos dentro del territorio venezolano.

El dirigente opositor afirmó que el régimen pretende convertirle en el primer venezolano nacido en el país al que se le arrebata su nacionalidad. Aseguró que su «delito» ha sido expresar «lo que millones de ciudadanos sienten tras el robo de las elecciones de 2024»: la necesidad de «hacer todo lo que sea necesario para poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro y avanzar hacia una transición democrática».

López aseguró que lo que la arremetida en su contra no es un caso nuevo ni aislado, sino que tiene un largo recorrido. «Hace diez años fui sentenciado a 14 años de cárcel. En la sentencia, la jueza Susana Barrero estableció que me había asociado con María Corina Machado para cometer delitos y que era culpable de haber denunciado a Maduro como un corrupto, represor y narcotraficante», recordó. «Y esta denuncia que hicimos muchas veces en las calles y todos los rincones de Venezuela fue uno de los elementos que llevó a tomar la decisión de mi encarcelamiento».

Ahora, con el despojo de la nacionalidad, Maduro pretende atemorizar a los venezolanos «para que no se diga lo que todo el mundo piensa», sostiene López. «Todos estamos pensando y estamos esperanzados de que Maduro por fin saldrá del poder».

El dirigente opositor subrayó que su caso no es una excepción: «Un tercio de la población ha tenido que abandonar Venezuela, buscando oportunidades y huyendo de la dictadura», afirmó. «Decenas de miles han visto sus pasaportes anulados de forma ilegal; cientos de miles no pueden renovar su documento de identidad, y cientos de miles de niños nacen fuera del país sin una patria reconocida. Lo que Maduro intenta hacer conmigo, lo hace también con millones de venezolanos que sufren las mismas consecuencias dentro y fuera del país».

López recordó además que la Constitución prohíbe despojar de su nacionalidad a quienes han nacido en el país. «A los venezolanos no nacidos en Venezuela sí se les puede revocar la nacionalidad», apuntó, antes de ironizar: «Así que al dictador Nicolás Maduro, nacido en Colombia, le podremos quitar la nacionalidad. Pero ese será un detalle que se resolverá cuando salga del poder, muy pronto».

¿Por qué ahora sí hay motivos para que la oposición se esperance, después de tantos intentos fallidos?– pregunta ABC a López— Teniendo en cuenta que durante el primer mandato de Trump también se buscó la salida de Maduro sin resultados.

López recuerda que, reunido con altos mandos estadounidenses en 2021, preguntó qué había fallado entonces. Le respondieron que faltaba el respaldo de la Defensa. Pero las acciones demuestran que «ahora sí lo hay». Todas las instituciones empujan en la misma dirección: la fiscal general Pam Bondi, el secretario de Estado Marco Rubio, el ministro de Defensa Pete Hegseth… Por eso, López sostiene que el actual despliegue de EE.UU. no contempla un repliegue antes de cumplir sus objetivos.

Unidad opositora

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, había denunciado el domingo que «privar a un ciudadano de su nacionalidad por motivos políticos vulnera los principios más básicos del derecho internacional» y advirtió que la amenaza contra López «forma parte de una práctica cada vez más común en los regímenes autoritarios de la región».

La líder opositora y Nobel de la Paz, María Corina Machado, también se solidarizó con López ante esta «atroz amenaza del régimen de Maduro» y subrayó que «cada hora que pasa, el régimen aumenta la represión contra todos los venezolanos, dentro y fuera del país. Por más de veinte años han actuado con absoluta crueldad e impunidad. En esta hora, mantengamos el foco en la meta: vamos a liberar a Venezuela, asegurar una transición ordenada y pacífica, y construir un país extraordinario donde todas nuestras familias vivan por fin unidas».