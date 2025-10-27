Suscribete a
ABC Premium

Leopoldo López: «Maduro me quita la nacionalidad por decir lo que todos los venezolanos piensan»

El dirigente opositor reitera su respaldo a cualquier intervención de EE.UU. que permita neutralizar al cártel de los Soles

López junto a su esposa, Lilian Tintori, en Madrid
López junto a su esposa, Lilian Tintori, en Madrid A. Gerlotti

Andrés Gerlotti Slusnys

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Maduro quiere quitarme la nacionalidad por decir lo que pensamos y queremos todos los venezolanos: libertad», denunció el opositor Leopoldo López en una rueda de prensa en la sede del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, en Madrid.

El sábado, la vicepresidenta del régimen, ... Delcy Rodríguez, anunció que, por orden del líder chavista, se revocaría la nacionalidad venezolana de López «en razón de su grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app