Venezuela suspende el acuerdo energético con Trinidad y Tobago ante los ejercicios militares de EE.UU.

Maduro ha anunciado esta decisión y ha acusado a la primera ministra trinitense de convertir a su país en «el portaaviones del imperio estadounidense contra Caracas»

El líder venezolano ha explicado que este dictamen es «una medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia»
El líder venezolano ha explicado que este dictamen es «una medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia» efe

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este lunes la suspensión del acuerdo energético con Trinidad y Tobago acusando a la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, de amenazar con convertir a su país en «el portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela ... », ante la realización de ejercicios militares de Estados Unidos en Trinidad y Tobago y el anuncio del mandatario del país norteamericano, Donald Trump, de ataques en tierra contra el narcotráfico, informa Europa Press.

