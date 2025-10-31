Suscribete a
EE.UU. ultima ataques contra Maduro, con objetivos ya elegidos en territorio de Venezuela

Según 'The Wall Street Journal', serían bombardeos aéreos contra puertos y aeropuertos controlados por el Ejército y utilizados para el narcotráfico

EE.UU. militariza el Caribe y apunta a un Maduro acorralado

El portaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el buque de guerra más grande del mundo, llegará a las costas venezolanas en los próximos días
El portaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el buque de guerra más grande del mundo, llegará a las costas venezolanas en los próximos días
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

El ruido de tambores sobre ataques militares de EE.UU. en territorio de Venezuela contra los cárteles de la droga vinculados a NIcolás Maduro no deja de crecer. Estas operaciones, que supondrían una escalada militar decisiva respecto los ataques a narcolanchas en ... aguas internacionales del Caribe y del Pacífico de los dos últimos meses, están ya planificadas, podrían ser inminentes y tienen objetivos ya determinados.

