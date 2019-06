Carrie Filipetti, viceconsejera para Latinoamérica del Dept. de Estado de EE.UU. «Nadie ha preguntado a los venezolanos si quieren a los cubanos allí. Es una injerencia» Se encuentra estos días en Madrid para sumar esfuerzos para recuperar la democracia en Venezuela

Carrie Filipetti, viceconsejera para Latinoamérica del Departamento de Estado de Estados Unidos, conoce bien la crisis de Venezuela y la represión que sufre su pueblo. Ha escuchado de primera mano los dramáticos testimonios de las víctimas del régimen chavista -políticos encaracelados, periodistas censurados...-. Conoce bien las cifras de la triste realidad venezolana: «Hay 767 presos políticos y entre 20.000 y 25.000 cubanos están ocupando ilegalmente el país», asegura durante una entrevista con ABC en la Embajada de EE.UU. Filipetti, que se encuentra en Madrid para mantener reuniones que permitan sumar esfuerzos a la única causa posible -recuperar la democracia en la nación sudamericana-, se muestra, sin embargo, optimista sobre la pronta salida de Nicolás Maduro del poder.

La oposición venezolana ha denunciado desde 2014 la crisis política y económica del país. ¿Qué cambió este año para que Estados Unidos se haya involucrado directamente en la salida de Maduro del poder?

Estados Unidos siempre ha estado muy enfocado en Latinoamérica. Nosotros reconocemos que la seguridad del continente también impacta en nuestra seguridad, por eso estamos comprometidos con la democracia en la región. La razón de por qué estamos tan involucrados con la causa venezolana es que la Administración del presidente Donald Trump reconoció una oportunidad para la salida de Maduro de manera constitucional con el presidente interino Juan Guaidó. Cuando asumió el liderazgo de la oposición en enero, consideramos que era la persona a la que podíamos apoyar para que devolviera la democracia a su pueblo. Lamentablemente, eso no lo vimos posible con Maduro en las elecciones del 20 de mayo de 2018.

¿Usted cree entonces que Juan Guaidó reúne todos los requisitos para liderar la transición en en Venezuela?

Nosotros vemos a la oposición como un todo. Si miras dentro te encuentras con una oposición muy fuerte que se enfrenta a diario al régimen de Nicolás Maduro. La gente en Venezuela ha salido a protestar, vemos cientos de protestas cada mes. Ellos mismos quieren retomar su democracia.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, ha dicho que mantener a la oposición venezolana unida «es difícil»...

En EE.UU. tenemos a republicanos y a demócratas. No solemos estar de acuerdo en todo, pero sí estamos completamente a favor de preservar nuestra democracia. Así debe ser la gente en Venezuela. La oposición está completamente dedicada a sacar a Maduro del poder. Estamos seguros de que tendrá éxito y lo lograrán y en eso debemos enfocarnos. Nosotros, los apoyamos en lo que necesitan para lograr su objetivo.

¿Por qué está usted tan segura de que Maduro va a dejar el poder?

En primer lugar, porque los dictadores siempre acaban siendo depuestos. Y porque hemos visto las impactantes consecuencias de las sanciones impuestas por EE.UU., que le generan mucha presión a Maduro. Además, hemos visto a sus altos mandos militares, su jefe del servicio de inteligencia y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, todos unidos negociando para sacarlo del poder. Maduro no puede confiar en nadie. Si uno se fija en lo que Juan Guaidó tiene y en lo que Maduro tiene, la respuesta es muy muy clara. Maduro tiene a los cubanos, tiene un cierto respaldo de Rusia y un cierto apoyo de las Fuerzas Armadas. Eso es todo lo que tiene. Ahora, qué tiene Guaidó: el apoyo de los líderes democráticos del mundo incluyendo a EE.UU., la UE, el Grupo de Lima; la confianza de la mayoría del pueblo de Venezuela y lo respaldan las sanciones que protegen el dinero de los venezolanos del régimen de Maduro. Guaidó tiene todo lo que se necesita para tener éxito. ¿En qué se apoya Maduro? En la brutalidad, su último recurso como dictador.

Si Guaidó «lo tiene todo», ¿por qué el objetivo aún no se ha logrado?

Han sido seis duros meses luchando en este proceso junto a la oposición. Necesitamos recordar que esto es una dictadura que ha estado en el poder por casi dos décadas. La democracia es muy difícil de conseguir. EE.UU. ha luchado por ella en primera fila, muchos países de Latinoamérica han luchado también por ella hasta conseguirla. Esto va a ser un proceso que va a llevar tiempo, pero creemos que con la presión internacional que se ha aplicado contra el Gobierno y con el respaldo de 50 países de todo el mundo lo lograremos. Durante todo mi trabajo como diplomática, nunca antes había visto el compromiso de la comunidad internacional para que acabe el sufrimiento en Venezuela. Si seguimos unidos en esta causa es muy obvio que lo lograremos.

¿La caída de Maduro está cerca?

No queremos poner un día en específico porque eso depende del proceso que se está viviendo y lo fundamental es que debe ser liderado por la oposición venezolana.

¿El presidente Trump ha perdido su interés por Venezuela después del fallido levantamiento militar de abril?

No. Es una respuesta muy fácil de dar. El presidente Trump no ha perdido su interés por el tema de Venezuela. Este tema representa un punto central en las relaciones diplomáticas de EE.UU., lo discutimos a diario y estamos constantemente en conversaciones con los líderes opositores.

¿Cuál es la versión oficial de EE.UU. sobre lo que pasó aquel día?

Hay que enfocarse y resaltar lo que se logró el 30 de abril: los altos mandos que rodean a Maduro se están volviendo en su contra, como el general Christopher Figuera. Puede que el 30 de abril no haya resultado con el presidente interino en Miraflores, pero tampoco resultó a favor de Maduro y su permanencia en el poder. Él estaba escondido en un búnker, rodeado de cubanos y asustado. Tardó en salir en público más de 12 horas. Quedó muy claro que Maduro estaba asustado. Ese día prueba que estamos muy cerca de lograr una transición. Si me preguntas cómo EE.UU. vio lo que sucedió ese día responderé que vimos el rol de los cubanos en Venezuela. Ellos están ahí asegurándose de que los militares permanecen al lado de Maduro. Esto constituye una clara ocupación extranjera por lo que su papel en Venezuela no se puede subestimar.

¿Esa es una de las razones por las que EE.UU. recientemente ha endurecido las sanciones a Cuba?

Los cubanos tienen que salir de Venezuela. Es ilegal que ellos estén ahí. No se le consultó a los venezolanos si querían su presencia en el país. Su presencia está fracturando la democracia del país. Lo hemos dejado claro en nuestros encuentros diplomáticos con otros países. Se lo hemos dejado claro a los cubanos. No vamos a tolerar esto y habrá un coste por eso. Otros países latinoamericanos han expresado a Cuba que se perjudicarán sus relaciones bilaterales si continúan interviniendo en los asuntos de Venezuela.

¿Cuántos cubanos hay en Venezuela?

Podemos decir es que hay entre 20.000 y 25.000 cubanos en Venezuela. Entre ellos hay tropas, oficiales de inteligencia, la seguridad de Maduro, doctores y profesores que están ahí en nombre de Castro.

¿Maduro está protegido por cubanos?

No puedo dar números, pero sabemos que los cubanos están directamente involucrados en la protección de su integridad física.