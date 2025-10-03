Pizza de garbanzos con mozzarella, tomate, champiñones y cebolla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Olvídate de la típica base de harina: esta pizza rompe las reglas desde el primer bocado. Con una masa ligera y crujiente hecha a base de garbanzos, cubierta de mozzarella fundida, tomate jugoso, champiñones dorados y cebolla caramelizada, se convierte en la opción perfecta para quienes buscan sabor intenso sin renunciar a lo saludable. Una receta sorprendente, sencilla y deliciosa que demuestra que la pizza puede reinventarse sin perder su magia.

Consejo para esta receta

Extiende la masa formando un disco de 1 cm aprox. de grosor.

Ingredientes garbanzos cocidos (pueden ser de bote, bien escurridos) 200 gr

200 gr huevos 2

2 cucharadita de pimentón dulce o ahumado 1/2

1/2 cucharadita de comino (opcional) 1/2

1/2 sal y pimienta al gusto

al gusto Toppings: Mozzarella rallada al gusto

al gusto tomate grande o 2 medianos, en rodajas finas 1

1 Champiñones laminados al gusto

al gusto cebolla mediana en juliana 1/2

1/2 Aceite de oliva virgen extra al gusto

al gusto Orégano seco al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Machaca los garbanzos cocidos hasta obtener un puré (o tritura con un robot de cocina) 2 Añade los huevos, las especias, sal y pimienta. Mezcla bien hasta que quede homogéneo. 3 Precalienta el horno a 200 °C y cubre una bandeja con papel de horno. 4 Extiende la masa formando un disco de 1 cm aprox. de grosor. 5 Hornea 10–12 minutos hasta que la masa esté firme y doradita. 6 Coloca las rodajas de tomate sobre la base, luego los champiñones y la cebolla. 7 Espolvorea la mozzarella y un poco de orégano 8 Hornea otros 10–12 minutos hasta que el queso se funda y se haga el resto de toppings. 9 Deja reposar 2–3 minutos y añade unas hojas de albahaca fresca al servir para darle más frescura.

Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.

Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.

Más temas:

Recetas