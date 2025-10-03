Suscribete a
Pizza de garbanzos con mozzarella, tomate, champiñones y cebolla

Una receta sorprendente, sencilla y deliciosa que demuestra que la pizza puede reinventarse sin perder su magia

  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo
Belén Candau

Belén Candau

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Olvídate de la típica base de harina: esta pizza rompe las reglas desde el primer bocado. Con una masa ligera y crujiente hecha a base de garbanzos, cubierta de mozzarella fundida, tomate jugoso, champiñones dorados y cebolla caramelizada, se convierte en la opción perfecta para quienes buscan sabor intenso sin renunciar a lo saludable. Una receta sorprendente, sencilla y deliciosa que demuestra que la pizza puede reinventarse sin perder su magia.

Consejo para esta receta

Extiende la masa formando un disco de 1 cm aprox. de grosor.

Ingredientes

  • garbanzos cocidos (pueden ser de bote, bien escurridos) 200 gr
  • huevos 2
  • cucharadita de pimentón dulce o ahumado 1/2
  • cucharadita de comino (opcional) 1/2
  • sal y pimienta al gusto
  • Toppings: Mozzarella rallada al gusto
  • tomate grande o 2 medianos, en rodajas finas 1
  • Champiñones laminados al gusto
  • cebolla mediana en juliana 1/2
  • Aceite de oliva virgen extra al gusto
  • Orégano seco al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso

  1. 1

    Machaca los garbanzos cocidos hasta obtener un puré (o tritura con un robot de cocina)

  2. 2

    Añade los huevos, las especias, sal y pimienta. Mezcla bien hasta que quede homogéneo.

  3. 3

    Precalienta el horno a 200 °C y cubre una bandeja con papel de horno.

  4. 4

    Extiende la masa formando un disco de 1 cm aprox. de grosor.

  5. 5

    Hornea 10–12 minutos hasta que la masa esté firme y doradita.

  6. 6

    Coloca las rodajas de tomate sobre la base, luego los champiñones y la cebolla.

  7. 7

    Espolvorea la mozzarella y un poco de orégano

  8. 8

    Hornea otros 10–12 minutos hasta que el queso se funda y se haga el resto de toppings.

  9. 9

    Deja reposar 2–3 minutos y añade unas hojas de albahaca fresca al servir para darle más frescura.

