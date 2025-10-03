Pizza de garbanzos con mozzarella, tomate, champiñones y cebolla

Olvídate de la típica base de harina: esta pizza rompe las reglas desde el primer bocado. Con una masa ligera y crujiente hecha a base de garbanzos, cubierta de mozzarella fundida, tomate jugoso, champiñones dorados y cebolla caramelizada, se convierte en la opción perfecta para quienes buscan sabor intenso sin renunciar a lo saludable. Una receta sorprendente, sencilla y deliciosa que demuestra que la pizza puede reinventarse sin perder su magia.
Consejo para esta receta
Extiende la masa formando un disco de 1 cm aprox. de grosor.
-
garbanzos cocidos (pueden ser de bote, bien escurridos)
200 gr
-
huevos
2
-
cucharadita de pimentón dulce o ahumado
1/2
-
cucharadita de comino (opcional)
1/2
-
sal y pimienta
al gusto
-
Toppings: Mozzarella rallada
al gusto
-
tomate grande o 2 medianos, en rodajas finas
1
-
Champiñones laminados
al gusto
-
cebolla mediana en juliana
1/2
-
Aceite de oliva virgen extra
al gusto
-
Orégano seco
al gusto
Así se prepara esta receta:
-
1
Machaca los garbanzos cocidos hasta obtener un puré (o tritura con un robot de cocina)
-
2
Añade los huevos, las especias, sal y pimienta. Mezcla bien hasta que quede homogéneo.
-
3
Precalienta el horno a 200 °C y cubre una bandeja con papel de horno.
-
4
Extiende la masa formando un disco de 1 cm aprox. de grosor.
-
5
Hornea 10–12 minutos hasta que la masa esté firme y doradita.
-
6
Coloca las rodajas de tomate sobre la base, luego los champiñones y la cebolla.
-
7
Espolvorea la mozzarella y un poco de orégano
-
8
Hornea otros 10–12 minutos hasta que el queso se funda y se haga el resto de toppings.
-
9
Deja reposar 2–3 minutos y añade unas hojas de albahaca fresca al servir para darle más frescura.
