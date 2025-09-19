Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (semana del 22 al 28 de septiembre)

Planificar los menús cada semana puede ser una tarea aburrida. Por eso, para finalizar septiembre nuestra nutricionista aporta un poco de creatividad para que nuestra cocina se convierta en una opción saludable, variada y sabrosa.

Belén Candau ha diseñado cada plato para aportar lo mejor de la cocina casera sin pasar horas frente a los fogones. Entre las propuestas se encuentran legumbres, verduras y cereales que se combinan en recetas sencillas sin renunciar al sabor.

Lunes - Merluza al horno

Comenzamos la semana con una merluza al horno acompañada de coliflor y ali oli casero gratinado. Es un plato ideal para iniciar un lunes con energía y compensar los excesos que ha podido haber durante el fin de semana.

Martes - Ensalada de garbanzos

Fresca, nutritiva y muy completa. La ensalada de garbanzos es una opción ideal para un almuerzo rápido, equilibrado y lleno de energía. Para darle un toque diferente la acompañamos de nectarina, albahaca, huevo duro, pepino y cebolla.

Miércoles - Calamares encebollados

Un plato tradicional con el encanto de lo simple según las indicaciones de nuestra nutricionista Belén Candau. Los calamares encebollados combinan proteínas magras con el dulzor natural de la cebolla bien cocinada.

Jueves - Salmón a la plancha

El salmón a la plancha es sinónimo de cocina práctica y saludable. Rico en omega-3, aporta grasas buenas y mucho sabor con muy poca preparación. Si quieres ir más allá, nuestra nutricionista propone preparar una salsa al curry y acompañarla con una guarnición de calabaza y patatas.

Viernes - Tostadas de boniato

Una alternativa original y nutritiva al pan son las tostadas de boniato con guacamole, pollo, granada y queso que propone Belén Candau para el viernes. Son versátiles, coloridas y una forma deliciosa de incorporar más vegetales a tu dieta.

Sábado - Ensalada de lentejas rojas

Ideal para días cálidos como los de finales de septiembre o para quienes buscan un plato completo y vegetal. Las lentejas rojas aportan proteínas, fibra y una textura suave que combina con todo. Belén Candau propone completar el plato con espinacas, calabacín asado, tofu marinado y vasito de quinoa Brillante.

Domingo - Sabroz Brillante meloso de calamares

Un arroz meloso que convierte cualquier comida en ocasión especial. Gracias al arroz Sabroz, el resultado es cremoso y lleno de sabor sin complicaciones para cerrar la semana por todo lo alto.

SOBRE EL AUTOR Belén Candau Dietista-Nutricionista Col. AND-00962 con formación profesional en Cocina. Fundadora de Arte de Comer Sano, un espacio donde une sus profesiones y las transmite a través de talleres, charlas y consulta privada. Cofundadora de INTRA, Centro de Nutrición y Psicología, donde además de pasar consulta, imparte talleres enfocados a mejorar nuestra relación con la comida y nuestro cuerpo. Lleva años generando contenido en redes con el objetivo de aportar recursos que faciliten los cambios de hábitos. IG: @artedecomersano // https://www.instagram.com/artedecomersano