Ensalada de lentejas rojas con espinacas, calabacín asado, tofu marinado y vasito de quinoa Brillante

Dificultad Fácil

15 - 30 min

Almuerzo

Ligera, completa y llena de matices, esta ensalada de lentejas rojas con espinacas, calabacín asado, tofu marinado y vasito de quinoa Brillante es una receta que lo tiene todo. Las lentejas aportan proteína vegetal y una textura suave, mientras que las espinacas frescas dan un toque verde y crujiente. El calabacín, asado lentamente, suma dulzor y aroma, y el tofu marinado añade carácter con su sabor especiado. Para redondear el plato, la quinoa aporta energía y convierte la ensalada en una propuesta muy equilibrada. Fácil de preparar, nutritiva y colorida, es perfecta tanto para llevar en tupper como para disfrutar en casa con un aire diferente.

Consejo para esta receta

Saltea en sartén antiadherente, sin mover mucho, 2–3 minutos por lado hasta dorar.

Ingredientes lentejas rojas (crudas) 200 gr

200 gr espinacas frescas 100 gr

100 gr calabacín mediano (en rodajas finas) 1

1 Aceite de oliva, sal y pimienta al gusto

al gusto tofu firme 300 gr

300 gr cdas de salsa de soja 2

2 cda de aceite de sésamo 1

1 Vasitos de Quinoa blanca y roja Brillante 4

Así se prepara esta receta:

Paso a paso Lava bien las lentejas rojas.

Cuécelas en agua con sal durante 10–12 minutos, hasta que estén tiernas pero no deshechas.

Escúrrelas, enjuágalas ligeramente si es necesario, y déjalas templar.

Mezcla la salsa de soja Y el aceite de sésamo. Marina el tofu al menos 10 minutos.

Calienta una sartén o plancha con un poco de aceite y cocina el calabacín .

En un bol grande o platos individuales:

Coloca las espinacas frescas como base, añade las lentejas cocidas, incorpora el calabacín y el tofu marinado.

Calienta un vasito de quinoa Brillante 1 minuto en el microondas, añade al bol y rocía con un chorrito de aceite de oliva y ajusta sal y pimienta al gusto.

