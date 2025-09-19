Tostadas de boniato con guacamole, pollo, granada y queso feta

Dificultad Fácil

Las tostadas no siempre tienen que llevar pan, y esta receta lo demuestra de la forma más original y sabrosa. Sobre una base de boniato asado se sirve un guacamole fresco y cremoso, coronado con pollo jugoso, granos de granada y queso feta desmenuzado. El resultado es un bocado lleno de contrastes: lo dulce del boniato, lo ácido y crujiente de la granada, lo salado del queso y la suavidad del aguacate. Una combinación nutritiva, ligera y muy vistosa que funciona igual de bien como entrante, cena saludable o incluso como opción para compartir. Fácil de preparar y tan colorida como deliciosa, estas tostadas son pura sorpresa en cada mordisco.

Consejo para esta receta

Ingredientes boniatos grandes (cortados en láminas de 1 cm de grosor, a lo largo) 2

2 pechugas de pollo cocidas o asadas (desmenuzadas) 2

2 aguacates maduros 2

2 Jugo de ½ lima o limón

AOVE, sal y pimienta al gusto

al gusto Queso feta desmenuzado al gusto

al gusto Granos de granada al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso Elaboración:

Lava bien los boniatos y córtalos a lo largo en láminas de aprox. 1 cm de grosor (como si fueran tostadas).

Aquí tienes dos opciones: puedes tostar las láminas en la tostadora 2–3 ciclos completos, hasta que estén tiernas y doradas. Ideal para porciones individuales.

O al horno: Precalienta el horno a 200 °C. Coloca las láminas en una bandeja con papel vegetal, pincélalas con aceite de oliva y sal y hornea durante 20–25 minutos, dándoles la vuelta a la mitad del tiempo, hasta que estén tiernas pero firmes.

Aplasta los aguacates en un bol con el jugo de lima o limón, sal y pimienta. Puedes añadir un poco de ajo rallado o cilantro si lo deseas.

Cocina las pechugas a la plancha con sal, pimienta y un chorrito de aceite. Desmenúzalas con tenedores o córtalas en tiras finas.

Sobre cada tostada de boniato:

Unta una capa de guacamole.

Añade pollo desmenuzado por encima.

Espolvorea con queso feta.

Añade granos de granada para el toque fresco y crujiente.

