recetas brillantes
Sabroz Brillante meloso de calamares
Un arroz suave y cremoso que atrapa todo el jugo de los calamares, logrando un plato lleno de aroma y sabor
El sabor del mar se cuela en la cocina de la forma más reconfortante con este Sabroz Brillante meloso de calamares. Un arroz suave y cremoso que atrapa todo el jugo de los calamares, logrando un plato lleno de aroma y sabor. La textura melosa lo convierte en una propuesta muy apetecible, perfecta para quienes disfrutan de los guisos marineros con un punto especial. Fácil de preparar y con un resultado que recuerda a la cocina tradicional de casa, este plato demuestra que con pocos ingredientes se puede conseguir un bocado sabroso, nutritivo y lleno de carácter. Ideal para compartir en familia o para darse un capricho entre semana.
Consejo para esta receta
Ve añadiendo caldo caliente poco a poco y remueve para que el arroz vaya soltando el almidón y quede meloso.
Ingredientes
- Calamares limpios medio kilo
- Cebolla 1
- laurel al gusto
- cdita de Pimentón dulce 1
- Un vasito de vino blanco 1
- Fumet de gambón 1 l
- Sabroz Brillante 800 gr
- AOVE al gusto
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
En una olla esmaltada con fondo o cazuela sofríe la cebolla en AOVE a fuego suave hasta que esté bien pochada. Añade un poco de sal para ayudar a la caramelización.
-
Añade el pimentón dulce, una hoja de laurel y deja templar.
-
Incorpora los calamares, sube el fuego y riega con un chorrito de vino blanco. Deja reducir hasta que apenas quede líquido.
-
Añade un par de puñados de arroz Sabroz Brillante y deja que nacare.
-
Añade entonces un poco de fumet de gambón y cocina a fuego medio durante 20 minutos.
-
Ve añadiendo caldo caliente poco a poco y remueve para que el arroz vaya soltando el almidón y quede meloso.
-
Ajusta de sal y cocina hasta que el arroz esté en su punto.
