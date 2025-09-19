Dificultad Fácil

15 - 30 min

Almuerzo

El sabor del mar se cuela en la cocina de la forma más reconfortante con este Sabroz Brillante meloso de calamares. Un arroz suave y cremoso que atrapa todo el jugo de los calamares, logrando un plato lleno de aroma y sabor. La textura melosa lo convierte en una propuesta muy apetecible, perfecta para quienes disfrutan de los guisos marineros con un punto especial. Fácil de preparar y con un resultado que recuerda a la cocina tradicional de casa, este plato demuestra que con pocos ingredientes se puede conseguir un bocado sabroso, nutritivo y lleno de carácter. Ideal para compartir en familia o para darse un capricho entre semana.

Consejo para esta receta

Ve añadiendo caldo caliente poco a poco y remueve para que el arroz vaya soltando el almidón y quede meloso.

Ingredientes Calamares limpios medio kilo

medio kilo Cebolla 1

1 laurel al gusto

al gusto cdita de Pimentón dulce 1

1 Un vasito de vino blanco 1

1 Fumet de gambón 1 l

1 l Sabroz Brillante 800 gr

800 gr AOVE al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso En una olla esmaltada con fondo o cazuela sofríe la cebolla en AOVE a fuego suave hasta que esté bien pochada. Añade un poco de sal para ayudar a la caramelización.

Añade el pimentón dulce, una hoja de laurel y deja templar.

Incorpora los calamares, sube el fuego y riega con un chorrito de vino blanco. Deja reducir hasta que apenas quede líquido.

Añade un par de puñados de arroz Sabroz Brillante y deja que nacare.

Añade entonces un poco de fumet de gambón y cocina a fuego medio durante 20 minutos.

Ajusta de sal y cocina hasta que el arroz esté en su punto.

Ajusta de sal y cocina hasta que el arroz esté en su punto.

