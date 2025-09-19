Suscribete a
ABC Premium

recetas brillantes

Calamares encebollados en boniato asado

Es una receta fácil de preparar, con pocos ingredientes, pero con un resultado que sabe a cocina casera y a la vez tiene un aire diferente

Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 22 al 28 de septiembre)

Calamares encebollados en boniato asado
Calamares encebollados en boniato asado gurmé
  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo
Belén Candau

Belén Candau

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los clásicos también pueden reinventarse, y estos calamares encebollados en boniato asado son un buen ejemplo. El guiso tradicional de calamares con cebolla se encuentra aquí con la dulzura y la textura cremosa del boniato, que hace de base y convierte el plato en algo distinto y muy sabroso. El contraste de sabores es equilibrado: la intensidad marina del calamar, la suavidad de la cebolla caramelizada y ese toque terroso y ligeramente dulce del boniato que sorprende a cada bocado.

Es una receta fácil de preparar, con pocos ingredientes, pero con un resultado que sabe a cocina casera y a la vez tiene un aire diferente. Ideal para una comida especial sin complicaciones.

Consejo para esta receta

Para esta receta separa parte de este sofrito del caldo y deja este enfriar.

Ingredientes

  • Calamares limpios 1 kg
  • Cebollas 3
  • laurel 1 hoja
  • cdita de Pimentón dulce 1
  • vasito de vino blanco 1
  • Fumet de gambón 1 l
  • AOVE y sal al gusto
  • Boniatos (½ por persona)

Así se prepara esta receta:

Paso a paso

  • Sofríe la cebolla en AOVE a fuego suave hasta que esté bien pochada. Añade un poco de sal para ayudar a la caramelización.

  • Añade el pimentón, la hoja de laurel y deja templar.

  • Incorpora los calamares, sube el fuego y riega con un chorrito de vino blanco. Deja reducir hasta que apenas quede líquido.

  • Mientras tanto, corta los boniatos por la mitad, añade AOVE y sal, y ásalos boca abajo en el horno hasta que estén tiernos. (180 °C, unos 20-40 min según tamaño).

  • Añade el fumet de gambón y cocina a fuego medio durante 20 minutos.

  • Para esta receta separa parte de este sofrito del caldo y deja este enfriar

  • Cuando el boniato esté, úsalo como base en el plato, coloca encima los calamares encebollados y deja que el juguito se mezcle con el boniato… pura magia

  • Si te sobra sofrito puedes marcarte una receta de arroz con calamares encebollados de alucine.

Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.

Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app