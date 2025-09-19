recetas brillantes
Calamares encebollados en boniato asado
Es una receta fácil de preparar, con pocos ingredientes, pero con un resultado que sabe a cocina casera y a la vez tiene un aire diferente
Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 22 al 28 de septiembre)
Los clásicos también pueden reinventarse, y estos calamares encebollados en boniato asado son un buen ejemplo. El guiso tradicional de calamares con cebolla se encuentra aquí con la dulzura y la textura cremosa del boniato, que hace de base y convierte el plato en algo distinto y muy sabroso. El contraste de sabores es equilibrado: la intensidad marina del calamar, la suavidad de la cebolla caramelizada y ese toque terroso y ligeramente dulce del boniato que sorprende a cada bocado.
Es una receta fácil de preparar, con pocos ingredientes, pero con un resultado que sabe a cocina casera y a la vez tiene un aire diferente. Ideal para una comida especial sin complicaciones.
Consejo para esta receta
Para esta receta separa parte de este sofrito del caldo y deja este enfriar.
Ingredientes
- Calamares limpios 1 kg
- Cebollas 3
- laurel 1 hoja
- cdita de Pimentón dulce 1
- vasito de vino blanco 1
- Fumet de gambón 1 l
- AOVE y sal al gusto
- Boniatos (½ por persona)
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
Sofríe la cebolla en AOVE a fuego suave hasta que esté bien pochada. Añade un poco de sal para ayudar a la caramelización.
-
Añade el pimentón, la hoja de laurel y deja templar.
-
Incorpora los calamares, sube el fuego y riega con un chorrito de vino blanco. Deja reducir hasta que apenas quede líquido.
-
Mientras tanto, corta los boniatos por la mitad, añade AOVE y sal, y ásalos boca abajo en el horno hasta que estén tiernos. (180 °C, unos 20-40 min según tamaño).
-
Añade el fumet de gambón y cocina a fuego medio durante 20 minutos.
-
Para esta receta separa parte de este sofrito del caldo y deja este enfriar
-
Cuando el boniato esté, úsalo como base en el plato, coloca encima los calamares encebollados y deja que el juguito se mezcle con el boniato… pura magia
-
Si te sobra sofrito puedes marcarte una receta de arroz con calamares encebollados de alucine.
Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.
Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete