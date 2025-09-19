Salmón a la plancha con salsa curry calabaza y patatas

Dificultad Fácil

15 - 30 min

Almuerzo

El salmón es siempre un acierto en la cocina, pero cuando se acompaña de una salsa especial, se convierte en un plato memorable. En esta propuesta de salmón a la plancha con salsa curry de calabaza y patatas, el sabor intenso y jugoso del pescado se equilibra con la suavidad cremosa de la calabaza y el punto especiado del curry. Las patatas aportan la base perfecta para completar un plato lleno de color, aromas y contrastes. Es una receta sencilla, que no exige demasiado tiempo, pero que sorprende en la mesa como si se tratara de un plato de fiesta. Una forma deliciosa de dar un aire distinto a un pescado tan versátil y saludable.

Consejo para esta receta

Corta el calabacín en rodajas finas o medias lunas y cocínalo en una sartén o plancha con un chorrito de aceite, sal y pimienta.

Ingredientes lomos de salmón fresco 4

4 yogur natural o tipo griego 1

1 Jugo de ½ limón

Curry en polvo y cúrcuma al gusto

al gusto Jengibre en polvo al gusto

al gusto Pimienta negra y sal al gusto

al gusto patatas 800 gr

800 gr calabacín grande 1

1 Aceite de oliva virgen extra al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso Lava las patatas (puedes dejarlas con piel).

Cuécelas en agua con sal durante 15–20 minutos, hasta que estén tiernas al pincharlas. Escúrrelas y reserva.

En un bol pequeño, mezcla el yogur con el jugo de limón, curry, cúrcuma, jengibre, sal y pimienta y remueve bien hasta que esté suave y homogénea.

Reserva en frío

Corta el calabacín en rodajas finas o medias lunas y cocínalo en una sartén o plancha con un chorrito de aceite, sal y pimienta.

En una sartén caliente con un poco de aceite, cocina el salmón hasta que esté dorado por fuera y jugoso por dentro.

Coloca en cada plato un lomo de salmón, añade una porción de patatas cocidas y calabacín a la plancha y sirve una cucharada generosa de la salsa de yogur y curry.

Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.

Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.

Más temas:

Recetas