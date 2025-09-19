Dificultad Fácil

15 - 30 min

Almuerzo

La merluza es uno de esos pescados que nunca fallan, son una opción ligera, versátil y siempre agradecida en la mesa. Para comenzar la semana nuestra nutricionista Belén Candau te propone darle un giro con una receta sencilla pero con un toque especial: merluza al horno con coliflor y alioli casero gratinado. Una combinación que une la suavidad del pescado con la textura de la coliflor y el sabor inconfundible del alioli, que al gratinarse se convierte en una capa dorada y deliciosa.

Es un plato que se prepara sin complicaciones, con ingredientes básicos, pero que al presentarlo en la mesa luce como de restaurante. Perfecto para sorprender en una comida familiar, para una cena de fin de semana o, simplemente, para darte un capricho saludable y lleno de sabor.

Consejo para esta receta

Ingredientes lomos de merluza 4

4 Aceite de oliva virgen extra, pimienta, perejil y sal al gusto

al gusto diente de ajo picado 1

1 Zumo de ½ limón

coliflor mediana 1

1 huevo 1

1 aceite de oliva suave o de girasol 150 ml

150 ml diente de ajo pequeño (sin germen) 1

1 Jugo de ½ limón o vinagre suave

Así se prepara esta receta:

Paso a paso Precalienta el horno a 200 °C.

Coloca los floretes de coliflor en una bandeja, añade aceite, sal y pimienta. Coloca también los lomos de merluza en otra bandeja o junto a la coliflor si hay espacio. Ten en cuenta que la coliflor se hará en 25-30 minutos y el pescado en 12-15 minutos.

En un vaso de batidora, coloca el huevo, el ajo, el jugo de limón, la sal y el aceite.

Introduce la batidora al fondo, sin moverla, y comienza a batir. Cuando empiece a emulsionar, sube lentamente la batidora.

Si quieres suavizar, añade 2 cdas de yogur y mezcla.

Truco: Si no quieres usar huevo crudo, puedes hacer el alioli con yogur, ajo, limón y un poco de aceite en crudo.

Sirve la merluza junto a una buena porción de coliflor asada y acompaña con una cucharada de alioli por encima o al lado.

