Estepa de obrador en obrador: un viaje al corazón de la Ciudad del Mantecado

Recorrer Estepa en diciembre y adentrarse en sus obradores nos descubre recetas centenarias que se reinterpretan para un público cada vez más diverso

Tres paradas gastronómicas en Estepa si vas a comprar mantecados en el puente de la Inmaculada

Imagen de las trabajadoras del obrador La Colchona durante la elaboración de sus mantecados en un proceso artesanal y a mano
Imagen de las trabajadoras del obrador La Colchona durante la elaboración de sus mantecados en un proceso artesanal y a mano gurmé

Cristina Torres

Sevilla

Cuando el frío empieza a instalarse, algo cambia en el aire de Estepa. Las calles se impregnan del aroma inconfundible de la canela, la almendra tostada o la matalahúva, y los hornos —encendidos desde septiembre— trabajan sin descanso. Es el comienzo de la gran ... campaña navideña y, con ella, el momento perfecto para recorrer los obradores de una ciudad que ha convertido el mantecado en patrimonio, tradición… y también en innovación.

