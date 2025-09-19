Dificultad Fácil

15 - 30 min

Almuerzo

Hay ensaladas que sorprenden a la primera cucharada, y esta es una de ellas. Garbanzos con nectarina, albahaca, huevo duro, pepino y cebolla: una mezcla fresca y equilibrada donde lo tradicional se encuentra con lo inesperado. La cremosidad de las legumbres combina con el punto jugoso y dulce de la fruta, mientras que la albahaca aporta un aroma mediterráneo que lo envuelve todo. El huevo duro redondea el plato con un extra de proteína, y el pepino junto a la cebolla lo llenan de frescor y textura. Fácil de preparar, ligera y completa, es una opción perfecta para los días de calor o para quienes buscan variar sus ensaladas sin complicarse demasiado.

Truco para esta receta

Pela y corta el pepino y corta la cebolla morada en pluma fina.

Ingredientes garbanzos cocidos 400 gr

400 gr nectarinas maduras pero firmes 2

2 pepino y cebolla morada 1 de cada

1 de cada huevos duros 4

4 Un puñado de hojas de albahaca fresca al gusto

al gusto Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto

al gusto Jugo de ½ limón

Así se prepara esta receta:

Paso a paso Cocina los huevos en agua hirviendo durante 9–10 minutos.

Pásalos por agua fría, pélalos y resérvalos.

Lava bien las nectarinas y córtalas en gajos o cubos.

Pela y corta el pepino y corta la cebolla morada en pluma fina.

Escurre y enjuaga los garbanzos si son de bote.

En una ensaladera grande, mezcla los garbanzos, pepino, cebolla y nectarinas.

Añade las hojas de albahaca bien picadas e incorpora los huevos duros por encima.

Rocía con el aceite de oliva y el jugo de limón

Salpimienta al gusto y mezcla suavemente.

Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.

Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.

Más temas:

Recetas