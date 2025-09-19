Suscribete a
Garbanzos con nectarina, albahaca, huevo duro, pepino y cebolla

Fácil de preparar, ligera y completa, es una opción perfecta para los días de calor o para quienes buscan variar sus ensaladas sin complicarse demasiado

Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 22 al 28 de septiembre)

Garbanzos con nectarina, albahaca, huevo duro, pepino y cebolla gurmé
  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo
Belén Candau

Belén Candau

Sevilla

Hay ensaladas que sorprenden a la primera cucharada, y esta es una de ellas. Garbanzos con nectarina, albahaca, huevo duro, pepino y cebolla: una mezcla fresca y equilibrada donde lo tradicional se encuentra con lo inesperado. La cremosidad de las legumbres combina con el punto jugoso y dulce de la fruta, mientras que la albahaca aporta un aroma mediterráneo que lo envuelve todo. El huevo duro redondea el plato con un extra de proteína, y el pepino junto a la cebolla lo llenan de frescor y textura. Fácil de preparar, ligera y completa, es una opción perfecta para los días de calor o para quienes buscan variar sus ensaladas sin complicarse demasiado.

Truco para esta receta

Pela y corta el pepino y corta la cebolla morada en pluma fina.

Ingredientes

  • garbanzos cocidos 400 gr
  • nectarinas maduras pero firmes 2
  • pepino y cebolla morada 1 de cada
  • huevos duros 4
  • Un puñado de hojas de albahaca fresca al gusto
  • Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto
  • Jugo de ½ limón

Así se prepara esta receta:

Paso a paso

  • Cocina los huevos en agua hirviendo durante 9–10 minutos.

  • Pásalos por agua fría, pélalos y resérvalos.

  • Lava bien las nectarinas y córtalas en gajos o cubos.

  • Pela y corta el pepino y corta la cebolla morada en pluma fina.

  • Escurre y enjuaga los garbanzos si son de bote.

  • En una ensaladera grande, mezcla los garbanzos, pepino, cebolla y nectarinas.

  • Añade las hojas de albahaca bien picadas e incorpora los huevos duros por encima.

  • Rocía con el aceite de oliva y el jugo de limón

  • Salpimienta al gusto y mezcla suavemente.

Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.

Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.

