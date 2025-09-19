recetas brillantes
Garbanzos con nectarina, albahaca, huevo duro, pepino y cebolla
Fácil de preparar, ligera y completa, es una opción perfecta para los días de calor o para quienes buscan variar sus ensaladas sin complicarse demasiado
Hay ensaladas que sorprenden a la primera cucharada, y esta es una de ellas. Garbanzos con nectarina, albahaca, huevo duro, pepino y cebolla: una mezcla fresca y equilibrada donde lo tradicional se encuentra con lo inesperado. La cremosidad de las legumbres combina con el punto jugoso y dulce de la fruta, mientras que la albahaca aporta un aroma mediterráneo que lo envuelve todo. El huevo duro redondea el plato con un extra de proteína, y el pepino junto a la cebolla lo llenan de frescor y textura. Fácil de preparar, ligera y completa, es una opción perfecta para los días de calor o para quienes buscan variar sus ensaladas sin complicarse demasiado.
Truco para esta receta
Pela y corta el pepino y corta la cebolla morada en pluma fina.
Ingredientes
- garbanzos cocidos 400 gr
- nectarinas maduras pero firmes 2
- pepino y cebolla morada 1 de cada
- huevos duros 4
- Un puñado de hojas de albahaca fresca al gusto
- Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto
- Jugo de ½ limón
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
Cocina los huevos en agua hirviendo durante 9–10 minutos.
-
Pásalos por agua fría, pélalos y resérvalos.
-
Lava bien las nectarinas y córtalas en gajos o cubos.
-
Pela y corta el pepino y corta la cebolla morada en pluma fina.
-
Escurre y enjuaga los garbanzos si son de bote.
-
En una ensaladera grande, mezcla los garbanzos, pepino, cebolla y nectarinas.
-
Añade las hojas de albahaca bien picadas e incorpora los huevos duros por encima.
-
Rocía con el aceite de oliva y el jugo de limón
-
Salpimienta al gusto y mezcla suavemente.
