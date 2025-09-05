recetas brillantes
Wraps de lechuga con huevo, vasitos de quinoa Brillante, pepino, aceitunas negras, nueces y tahini
La quinoa en vasitos de Brillante, lista en un minuto, aporta la base nutritiva perfecta
Los wraps de lechuga con huevo, quinoa Brillante, pepino, aceitunas negras, nueces y tahini son la prueba de que comer sano puede ser rápido, creativo y delicioso. Esta receta propone sustituir la clásica tortilla de trigo por hojas de lechuga fresca, que envuelven un relleno lleno de texturas y sabores.
La quinoa en vasitos de Brillante, lista en un minuto, aporta la base nutritiva perfecta; el pepino y las aceitunas negras añaden frescor y un toque mediterráneo, mientras que las nueces suman ese crujiente irresistible. El tahini redondea el conjunto con su carácter cremoso y ligeramente tostado, dando como resultado un plato equilibrado, ligero y sorprendentemente saciante, ideal para un almuerzo rápido o una cena ligera.
Consejo para esta receta
Ingredientes
- hojas grandes de lechuga romana o hojas de cogollo (también vale iceberg o trocadero si son grandes) 4
- huevos cocidos 2
- pepino 1/2
- Aceitunas negras sin hueso al gusto
- nueces troceadas groseramente 30 gr
- Unas hojas de cilantro o perejil fresco al gusto
- vasitos de quinoa Brillante 2
- Para la crema de tahini: cucharadas de tahini 2
- cucharada de zumo de limón 1
- cucharada de agua (o más para aligerar) 1
- cucharada de aceite de oliva virgen extra 1
- pizca de comino molido 1
- sal al gusto
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
1
Mezcla el tahini con el zumo de limón, el agua, el aceite, sal y comino. Remueve bien hasta tener una crema suave y untuosa. Si queda muy espesa, añade un poco más de agua.
-
2
Cuece los huevos en agua hirviendo durante 10 minutos. Enfría, pela y córtalos en trozos medianos.
-
3
Lava y seca bien las hojas de lechuga. Corta el pepino y pica las aceitunas y las nueces.
-
4
Coloca una hoja de lechuga abierta en un plato y unta con un poco de la crema de tahini.
-
5
Añade unas rodajas de huevo, un poco de quinoa Brillante, el pepino, las aceitunas y las nueces por encima.
-
6
Enrolla como un taco, o simplemente pliega los lados y cómetelo como un wrap!
