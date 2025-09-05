Wraps de lechuga con huevo, vasitos de quinoa Brillante, pepino, aceitunas negras, nueces y tahini

Dificultad Fácil

15 - 30 min

Almuerzo

Los wraps de lechuga con huevo, quinoa Brillante, pepino, aceitunas negras, nueces y tahini son la prueba de que comer sano puede ser rápido, creativo y delicioso. Esta receta propone sustituir la clásica tortilla de trigo por hojas de lechuga fresca, que envuelven un relleno lleno de texturas y sabores.

La quinoa en vasitos de Brillante, lista en un minuto, aporta la base nutritiva perfecta; el pepino y las aceitunas negras añaden frescor y un toque mediterráneo, mientras que las nueces suman ese crujiente irresistible. El tahini redondea el conjunto con su carácter cremoso y ligeramente tostado, dando como resultado un plato equilibrado, ligero y sorprendentemente saciante, ideal para un almuerzo rápido o una cena ligera.

Consejo para esta receta

Coloca una hoja de lechuga abierta en un plato y unta con un poco de la crema de tahini.

Ingredientes hojas grandes de lechuga romana o hojas de cogollo (también vale iceberg o trocadero si son grandes) 4

4 huevos cocidos 2

2 pepino 1/2

1/2 Aceitunas negras sin hueso al gusto

al gusto nueces troceadas groseramente 30 gr

30 gr Unas hojas de cilantro o perejil fresco al gusto

al gusto vasitos de quinoa Brillante 2

2 Para la crema de tahini: cucharadas de tahini 2

2 cucharada de zumo de limón 1

1 cucharada de agua (o más para aligerar) 1

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra 1

1 pizca de comino molido 1

1 sal al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Mezcla el tahini con el zumo de limón, el agua, el aceite, sal y comino. Remueve bien hasta tener una crema suave y untuosa. Si queda muy espesa, añade un poco más de agua. 2 Cuece los huevos en agua hirviendo durante 10 minutos. Enfría, pela y córtalos en trozos medianos. 3 Lava y seca bien las hojas de lechuga. Corta el pepino y pica las aceitunas y las nueces. 4 Coloca una hoja de lechuga abierta en un plato y unta con un poco de la crema de tahini. 5 Añade unas rodajas de huevo, un poco de quinoa Brillante, el pepino, las aceitunas y las nueces por encima. 6 Enrolla como un taco, o simplemente pliega los lados y cómetelo como un wrap!

