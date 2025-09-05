Suscribete a
recetas brillantes

Wraps de lechuga con huevo, vasitos de quinoa Brillante, pepino, aceitunas negras, nueces y tahini

La quinoa en vasitos de Brillante, lista en un minuto, aporta la base nutritiva perfecta

Menú semanal saludable elaborado por nuesta nutricionista (del 8 al 14 de septiembre)

  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo
Belén Candau

Belén Candau

Sevilla

Los wraps de lechuga con huevo, quinoa Brillante, pepino, aceitunas negras, nueces y tahini son la prueba de que comer sano puede ser rápido, creativo y delicioso. Esta receta propone sustituir la clásica tortilla de trigo por hojas de lechuga fresca, que envuelven un relleno lleno de texturas y sabores.

La quinoa en vasitos de Brillante, lista en un minuto, aporta la base nutritiva perfecta; el pepino y las aceitunas negras añaden frescor y un toque mediterráneo, mientras que las nueces suman ese crujiente irresistible. El tahini redondea el conjunto con su carácter cremoso y ligeramente tostado, dando como resultado un plato equilibrado, ligero y sorprendentemente saciante, ideal para un almuerzo rápido o una cena ligera.

Consejo para esta receta

Coloca una hoja de lechuga abierta en un plato y unta con un poco de la crema de tahini.

Ingredientes

  • hojas grandes de lechuga romana o hojas de cogollo (también vale iceberg o trocadero si son grandes) 4
  • huevos cocidos 2
  • pepino 1/2
  • Aceitunas negras sin hueso al gusto
  • nueces troceadas groseramente 30 gr
  • Unas hojas de cilantro o perejil fresco al gusto
  • vasitos de quinoa Brillante 2
  • Para la crema de tahini: cucharadas de tahini 2
  • cucharada de zumo de limón 1
  • cucharada de agua (o más para aligerar) 1
  • cucharada de aceite de oliva virgen extra 1
  • pizca de comino molido 1
  • sal al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso

  1. 1

    Mezcla el tahini con el zumo de limón, el agua, el aceite, sal y comino. Remueve bien hasta tener una crema suave y untuosa. Si queda muy espesa, añade un poco más de agua.

  2. 2

    Cuece los huevos en agua hirviendo durante 10 minutos. Enfría, pela y córtalos en trozos medianos.

  3. 3

    Lava y seca bien las hojas de lechuga. Corta el pepino y pica las aceitunas y las nueces.

  4. 4

    Coloca una hoja de lechuga abierta en un plato y unta con un poco de la crema de tahini.

  5. 5

    Añade unas rodajas de huevo, un poco de quinoa Brillante, el pepino, las aceitunas y las nueces por encima.

  6. 6

    Enrolla como un taco, o simplemente pliega los lados y cómetelo como un wrap!

