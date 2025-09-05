Suscribete a
Aliño de garbanzos con langostinos y verduras

Una receta versátil que demuestra que las legumbres también pueden ser protagonistas en platos frescos y modernos

  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo
Belén Candau

Belén Candau

Sevilla

El aliño de garbanzos con langostinos y verduras es una de esas combinaciones que conquistan por su sencillez y frescura. Los garbanzos, base tradicional de nuestra cocina, se transforman en un plato ligero y nutritivo cuando se mezclan con langostinos jugosos y un colorido surtido de verduras. El resultado es una ensalada completa, llena de sabor mediterráneo, perfecta para un almuerzo rápido, una cena saludable o incluso como propuesta para llevar. Una receta versátil que demuestra que las legumbres también pueden ser protagonistas en platos frescos y modernos.

Consejo para esta receta

Pela los langostinos si no lo están y córtalos en mitades o déjalos enteros si son pequeños.

Ingredientes

  • garbanzos cocidos 400 gr
  • langostinos cocidos y pelados 250 gr
  • Pimiento rojo y verde 1 de cada
  • Cebolleta fresca 1
  • tomate maduro 1
  • Perejil fresco al gusto
  • Aceite de oliva virgen extra al gusto
  • cucharadas de vinagre de Jerez (o limón si prefieres) 2
  • Comino al gusto
  • Sal y pimienta negra al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso

  1. 1

    Si usas garbanzos de bote, enjuagarlos bien bajo el grifo y escúrrelos.

  2. 2

    Corta los pimientos, el tomate y la cebolleta en cubitos pequeños.

  3. 3

    Pica el perejil finamente.

  4. 4

    Pela los langostinos si no lo están y córtalos en mitades o déjalos enteros si son pequeños.

  5. 5

    En un bol pequeño, mezcla el aceite de oliva, el vinagre (o zumo de limón), sal, pimienta, y un poco de comino o pimentón. Bate ligeramente con un tenedor.

  6. 6

    En un bol grande, mezcla los garbanzos, las verduras picadas y los langostinos. Añade el aliño y el perejil picado y remueve con cuidado.

  7. 7

    Deja reposar en la nevera 30 minutos y ya estaría listo para disfrutar.

Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.

