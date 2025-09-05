Aliño de garbanzos con langostinos y verduras

Dificultad Fácil

15 - 30 min

Almuerzo

El aliño de garbanzos con langostinos y verduras es una de esas combinaciones que conquistan por su sencillez y frescura. Los garbanzos, base tradicional de nuestra cocina, se transforman en un plato ligero y nutritivo cuando se mezclan con langostinos jugosos y un colorido surtido de verduras. El resultado es una ensalada completa, llena de sabor mediterráneo, perfecta para un almuerzo rápido, una cena saludable o incluso como propuesta para llevar. Una receta versátil que demuestra que las legumbres también pueden ser protagonistas en platos frescos y modernos.

Consejo para esta receta

Pela los langostinos si no lo están y córtalos en mitades o déjalos enteros si son pequeños.

Ingredientes garbanzos cocidos 400 gr

400 gr langostinos cocidos y pelados 250 gr

250 gr Pimiento rojo y verde 1 de cada

1 de cada Cebolleta fresca 1

1 tomate maduro 1

1 Perejil fresco al gusto

al gusto Aceite de oliva virgen extra al gusto

al gusto cucharadas de vinagre de Jerez (o limón si prefieres) 2

2 Comino al gusto

al gusto Sal y pimienta negra al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Si usas garbanzos de bote, enjuagarlos bien bajo el grifo y escúrrelos. 2 Corta los pimientos, el tomate y la cebolleta en cubitos pequeños. 3 Pica el perejil finamente. 4 Pela los langostinos si no lo están y córtalos en mitades o déjalos enteros si son pequeños. 5 En un bol pequeño, mezcla el aceite de oliva, el vinagre (o zumo de limón), sal, pimienta, y un poco de comino o pimentón. Bate ligeramente con un tenedor. 6 En un bol grande, mezcla los garbanzos, las verduras picadas y los langostinos. Añade el aliño y el perejil picado y remueve con cuidado. 7 Deja reposar en la nevera 30 minutos y ya estaría listo para disfrutar.

