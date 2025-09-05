recetas brillantes
Aliño de garbanzos con langostinos y verduras
Una receta versátil que demuestra que las legumbres también pueden ser protagonistas en platos frescos y modernos
El aliño de garbanzos con langostinos y verduras es una de esas combinaciones que conquistan por su sencillez y frescura. Los garbanzos, base tradicional de nuestra cocina, se transforman en un plato ligero y nutritivo cuando se mezclan con langostinos jugosos y un colorido surtido de verduras. El resultado es una ensalada completa, llena de sabor mediterráneo, perfecta para un almuerzo rápido, una cena saludable o incluso como propuesta para llevar. Una receta versátil que demuestra que las legumbres también pueden ser protagonistas en platos frescos y modernos.
Consejo para esta receta
Ingredientes
- garbanzos cocidos 400 gr
- langostinos cocidos y pelados 250 gr
- Pimiento rojo y verde 1 de cada
- Cebolleta fresca 1
- tomate maduro 1
- Perejil fresco al gusto
- Aceite de oliva virgen extra al gusto
- cucharadas de vinagre de Jerez (o limón si prefieres) 2
- Comino al gusto
- Sal y pimienta negra al gusto
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
1
Si usas garbanzos de bote, enjuagarlos bien bajo el grifo y escúrrelos.
-
2
Corta los pimientos, el tomate y la cebolleta en cubitos pequeños.
-
3
Pica el perejil finamente.
-
4
Pela los langostinos si no lo están y córtalos en mitades o déjalos enteros si son pequeños.
-
5
En un bol pequeño, mezcla el aceite de oliva, el vinagre (o zumo de limón), sal, pimienta, y un poco de comino o pimentón. Bate ligeramente con un tenedor.
-
6
En un bol grande, mezcla los garbanzos, las verduras picadas y los langostinos. Añade el aliño y el perejil picado y remueve con cuidado.
-
7
Deja reposar en la nevera 30 minutos y ya estaría listo para disfrutar.
