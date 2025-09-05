Suscribete a
recetas brillantes

Rosada con puré de patata y apio

Una receta pensada para quienes buscan comer sano sin renunciar al sabor, ideal tanto para el día a día como para ocasiones especiales

Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 8 al 14 de septiembre)

  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo
Belén Candau

Sevilla

La rosada con puré de patata y apio es uno de esos platos que demuestran que la sencillez bien trabajada puede convertirse en todo un festín. Este pescado blanco, suave y de textura jugosa, encuentra el aliado perfecto en un puré cremoso donde la patata se mezcla con el frescor aromático del apio, dando como resultado una guarnición ligera y sorprendente.

Una receta pensada para quienes buscan comer sano sin renunciar al sabor, ideal tanto para el día a día como para ocasiones especiales. Fácil de preparar, nutritiva y con un aire sofisticado.

Consejo para esta receta

Tritura con pasapurés o batidora los ingredientes para el puré, incorporando la leche caliente poco a poco hasta lograr un puré cremoso y suave.

Ingredientes

  • Para el pescado: rosadas 4
  • Aceite de oliva virgen extra al gusto
  • Zumo de ½ limón
  • Sal y pimienta negra al gusto
  • Para el puré de patata y apio: patatas 500 gr
  • apio nabo 250 gr
  • mantequilla 40 gr
  • leche caliente 100 ml
  • Sal y pimienta al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso

  1. 1

    Pela y corta las patatas y el apio nabo en trozos de igual tamaño.

  2. 2

    Cuécelos en una olla con agua y sal durante 15–20 minutos hasta que estén bien tiernos.

  3. 3

    Escurre y vuelve a colocar en la olla. Añade la mantequilla, un poco de sal, pimienta y nuez moscada. Tritura con pasapurés o batidora, incorporando la leche caliente poco a poco hasta lograr un puré cremoso y suave.

  4. 4

    Sazona la rosada con sal, pimienta y unas gotas de limón y cocina a fuego medio-alto.

  5. 5

    Sirve una base de puré caliente en cada plato y coloca los filetes encima o al lado. Y listo para disfrutar.

Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.

