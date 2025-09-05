Dificultad Fácil

15 - 30 min

Almuerzo

La rosada con puré de patata y apio es uno de esos platos que demuestran que la sencillez bien trabajada puede convertirse en todo un festín. Este pescado blanco, suave y de textura jugosa, encuentra el aliado perfecto en un puré cremoso donde la patata se mezcla con el frescor aromático del apio, dando como resultado una guarnición ligera y sorprendente.

Una receta pensada para quienes buscan comer sano sin renunciar al sabor, ideal tanto para el día a día como para ocasiones especiales. Fácil de preparar, nutritiva y con un aire sofisticado.

Consejo para esta receta

Tritura con pasapurés o batidora los ingredientes para el puré, incorporando la leche caliente poco a poco hasta lograr un puré cremoso y suave.

Ingredientes Para el pescado: rosadas 4

4 Aceite de oliva virgen extra al gusto

al gusto Zumo de ½ limón

Sal y pimienta negra al gusto

al gusto Para el puré de patata y apio: patatas 500 gr

500 gr apio nabo 250 gr

250 gr mantequilla 40 gr

40 gr leche caliente 100 ml

100 ml Sal y pimienta al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Pela y corta las patatas y el apio nabo en trozos de igual tamaño. 2 Cuécelos en una olla con agua y sal durante 15–20 minutos hasta que estén bien tiernos. 3 Escurre y vuelve a colocar en la olla. Añade la mantequilla, un poco de sal, pimienta y nuez moscada. Tritura con pasapurés o batidora, incorporando la leche caliente poco a poco hasta lograr un puré cremoso y suave. 4 Sazona la rosada con sal, pimienta y unas gotas de limón y cocina a fuego medio-alto. 5 Sirve una base de puré caliente en cada plato y coloca los filetes encima o al lado. Y listo para disfrutar.

