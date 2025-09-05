recetas brillantes
Rosada con puré de patata y apio
La rosada con puré de patata y apio es uno de esos platos que demuestran que la sencillez bien trabajada puede convertirse en todo un festín. Este pescado blanco, suave y de textura jugosa, encuentra el aliado perfecto en un puré cremoso donde la patata se mezcla con el frescor aromático del apio, dando como resultado una guarnición ligera y sorprendente.
Una receta pensada para quienes buscan comer sano sin renunciar al sabor, ideal tanto para el día a día como para ocasiones especiales. Fácil de preparar, nutritiva y con un aire sofisticado.
Consejo para esta receta
Tritura con pasapurés o batidora los ingredientes para el puré, incorporando la leche caliente poco a poco hasta lograr un puré cremoso y suave.
Ingredientes
- Para el pescado: rosadas 4
- Aceite de oliva virgen extra al gusto
- Zumo de ½ limón
- Sal y pimienta negra al gusto
- Para el puré de patata y apio: patatas 500 gr
- apio nabo 250 gr
- mantequilla 40 gr
- leche caliente 100 ml
- Sal y pimienta al gusto
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
1
Pela y corta las patatas y el apio nabo en trozos de igual tamaño.
-
2
Cuécelos en una olla con agua y sal durante 15–20 minutos hasta que estén bien tiernos.
-
3
Escurre y vuelve a colocar en la olla. Añade la mantequilla, un poco de sal, pimienta y nuez moscada. Tritura con pasapurés o batidora, incorporando la leche caliente poco a poco hasta lograr un puré cremoso y suave.
-
4
Sazona la rosada con sal, pimienta y unas gotas de limón y cocina a fuego medio-alto.
-
5
Sirve una base de puré caliente en cada plato y coloca los filetes encima o al lado. Y listo para disfrutar.
