Patatas aliñadas con atún, cebolleta y habichuelas

La patata aliñada con atún, cebolleta y habichuelas es uno de esos platos sencillos que saben a verano, a cocina de siempre y a mesas compartidas. Con pocos ingredientes y una elaboración rápida, se consigue una ensalada fresca, nutritiva y llena de sabor. El atún aporta proteína y cuerpo, la cebolleta un punto crujiente y las habichuelas ese toque verde que equilibra y refresca. Todo ello sobre la base humilde pero infalible de la patata cocida, que convierte esta receta en una opción perfecta tanto para un almuerzo ligero como para acompañar cualquier comida. Tradición y frescura en un solo plato que nunca falla.

En un bol grande, mezcla las patatas cocidas, las habichuelas, el atún escurrido y desmenuzado, la cebolleta y el pimiento verde picados.

Ingredientes patatas 600 gr

600 gr cebolletas frescas 2

2 habichuelas verdes (judías verdes) frescas al gusto

al gusto latas de atún al natural o en AOVE 2

2 pimiento verde 1

1 Aceite de oliva virgen extra al gusto

al gusto cucharadas de vinagre de Jerez (o de vino blanco) 2

2 Sal y pimienta negra al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Lava bien las patatas y cuécelas en agua con sal durante unos 25–30 minutos, hasta que estén tiernas al pinchar con un cuchillo. 2 Déjalas enfriar un poco, pélalas y córtalas en rodajas gruesas o dados medianos. Resérvalas. 3 Lava y corta las habichuelas en trozos de unos 3-4 cm y cuécelas en agua con sal durante 6–8 minutos (que queden al dente), luego pásalas por agua fría o un bol con hielo para cortar la cocción y mantener el color verde vivo. 4 En un bol grande, mezcla las patatas cocidas, las habichuelas, el atún escurrido y desmenuzado, la cebolleta y el pimiento verde picados. 5 Aliña con el aceite de oliva virgen extra, vinagre, sal y pimienta y remueve con cuidado para no romper las patatas. 6 Puedes servirlo templado o dejarlo en la nevera al menos 30 minutos. 7 Puedes decorarlo con huevo duro picado o perejil si quieres un extra.

