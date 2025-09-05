Suscribete a
Chuletón de ternera con crema de pepino y yogur

Una combinación que sorprende al paladar y eleva un corte clásico a una experiencia diferente, refrescante y equilibrada

Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 8 al 14 de septiembre)

  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo
Belén Candau

Sevilla

El chuletón de ternera con crema de pepino y yogur es un guiño perfecto a los contrastes: la potencia y jugosidad de una buena carne roja frente a la frescura ligera de una salsa cremosa y aromática. Una combinación que sorprende al paladar y eleva un corte clásico a una experiencia diferente, refrescante y equilibrada. Ideal para quienes disfrutan de la cocina con carácter pero no quieren renunciar a un toque innovador que aporta matices nuevos a cada bocado.

Consejo para esta receta

Tritura hasta obtener una crema fina y guarda en la nevera para que esté bien fresquita.

Ingredientes

  • pepinos 2
  • diente de Ajo (sin germen) 1
  • Limón exprimido 1/2
  • cucharadita de Sal 1
  • cucharadas de yogur natural (mejor griego) 5
  • Hojas de hierbabuena fresca 12
  • cucharadas de AOVE 4
  • Chuletones de ternera 2

Así se prepara esta receta:

Paso a paso

  1. 1

    Pela y trocea los pepinos y añade a un recipiente para triturar o robot de cocina.

  2. 2

    Pela y quita el germen del ajo para que no se repita y añade al recipiente anterior.

  3. 3

    A estos dos ingredientes súmales el yogur, ½ limón exprimido, las hojas de hierbabuena, las cucharadas de AOVE y la sal.

  4. 4

    Tritura hasta obtener una crema fina y guarda en la nevera para que esté bien fresquita.

  5. 5

    Mientras, calienta bien la parrilla o sartén. Añade un poco de AOVE y cocina los chuletones al punto que más te guste. Añade a este un poco de sal gorda y pimienta al gusto

  6. 6

    Sirve la crema de pepino en cuencos y acompaña con los chuletones.

  7. 7

    Un truco para que quede más espeso es añadir sal al pepino y dejar en un escurridor para que este suelte agua que desecharemos antes de triturar.

