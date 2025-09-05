Chuletón de ternera con crema de pepino y yogur

Dificultad Fácil

15 - 30 min

Almuerzo

El chuletón de ternera con crema de pepino y yogur es un guiño perfecto a los contrastes: la potencia y jugosidad de una buena carne roja frente a la frescura ligera de una salsa cremosa y aromática. Una combinación que sorprende al paladar y eleva un corte clásico a una experiencia diferente, refrescante y equilibrada. Ideal para quienes disfrutan de la cocina con carácter pero no quieren renunciar a un toque innovador que aporta matices nuevos a cada bocado.

Consejo para esta receta

Tritura hasta obtener una crema fina y guarda en la nevera para que esté bien fresquita.

Ingredientes pepinos 2

2 diente de Ajo (sin germen) 1

1 Limón exprimido 1/2

1/2 cucharadita de Sal 1

1 cucharadas de yogur natural (mejor griego) 5

5 Hojas de hierbabuena fresca 12

12 cucharadas de AOVE 4

4 Chuletones de ternera 2

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Pela y trocea los pepinos y añade a un recipiente para triturar o robot de cocina. 2 Pela y quita el germen del ajo para que no se repita y añade al recipiente anterior. 3 A estos dos ingredientes súmales el yogur, ½ limón exprimido, las hojas de hierbabuena, las cucharadas de AOVE y la sal. 4 Tritura hasta obtener una crema fina y guarda en la nevera para que esté bien fresquita. 5 Mientras, calienta bien la parrilla o sartén. Añade un poco de AOVE y cocina los chuletones al punto que más te guste. Añade a este un poco de sal gorda y pimienta al gusto 6 Sirve la crema de pepino en cuencos y acompaña con los chuletones. 7 Un truco para que quede más espeso es añadir sal al pepino y dejar en un escurridor para que este suelte agua que desecharemos antes de triturar.

