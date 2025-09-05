recetas brillantes
Chuletón de ternera con crema de pepino y yogur
Una combinación que sorprende al paladar y eleva un corte clásico a una experiencia diferente, refrescante y equilibrada
El chuletón de ternera con crema de pepino y yogur es un guiño perfecto a los contrastes: la potencia y jugosidad de una buena carne roja frente a la frescura ligera de una salsa cremosa y aromática. Una combinación que sorprende al paladar y eleva un corte clásico a una experiencia diferente, refrescante y equilibrada. Ideal para quienes disfrutan de la cocina con carácter pero no quieren renunciar a un toque innovador que aporta matices nuevos a cada bocado.
Consejo para esta receta
Tritura hasta obtener una crema fina y guarda en la nevera para que esté bien fresquita.
Ingredientes
- pepinos 2
- diente de Ajo (sin germen) 1
- Limón exprimido 1/2
- cucharadita de Sal 1
- cucharadas de yogur natural (mejor griego) 5
- Hojas de hierbabuena fresca 12
- cucharadas de AOVE 4
- Chuletones de ternera 2
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
1
Pela y trocea los pepinos y añade a un recipiente para triturar o robot de cocina.
-
2
Pela y quita el germen del ajo para que no se repita y añade al recipiente anterior.
-
3
A estos dos ingredientes súmales el yogur, ½ limón exprimido, las hojas de hierbabuena, las cucharadas de AOVE y la sal.
-
4
Tritura hasta obtener una crema fina y guarda en la nevera para que esté bien fresquita.
-
5
Mientras, calienta bien la parrilla o sartén. Añade un poco de AOVE y cocina los chuletones al punto que más te guste. Añade a este un poco de sal gorda y pimienta al gusto
-
6
Sirve la crema de pepino en cuencos y acompaña con los chuletones.
-
7
Un truco para que quede más espeso es añadir sal al pepino y dejar en un escurridor para que este suelte agua que desecharemos antes de triturar.
