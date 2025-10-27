La vida personal de Laura Pausini: un novio que se marchó para no volver, una dolorosa infidelidad y su marido Paolo Carta

Con tan sólo 50 años, Laura Pausini (Faenza, 1974) tiene una carrera al alcance de pocos artistas. Hace más de 30 años que la cantante pasó de ser una joven adolescente normal y corriente en Italia a convertirse en una gran estrella. Entre ... medias, el Festival de San Remo, que permitió que con tan solo 18 años la cantante italiana pudiera ganarse la vida dedicándose por completo a su gran pasión: la música.

El amor por la canción lo heredó de su padre, el primer hombre de su vida, que comenzó a desarrollar el talento de la pequeña desde su tierna infancia. Y es que, con tan solo ocho años, la joven italiana ya había demostrado su vocación en el coro de la iglesia y cantando junto a su progenitor en un conocido restaurante de Bolonia. Fue allí, en el restaurante Napoleone, donde Laura consiguió su primer trabajo como vocalista: «A los 12 años, comencé a cantar todos los sábados y los domingos porque Enzo Neri (el dueño) me pidió que no me perdiera».

La carrera de la intérprete, donde destacan sus seis Grammy y el premio a la Persona del Año en la gala de los Latin Grammy 2023, ha estado muy marcada por la influencia de muchos hombres, de los que se ha enamorado en innumerables ocasiones. De hecho, fue el amor lo que motivó su estallido: saltó a fama gracias a una canción dedicada a Marco, su primer gran amor que no duró y que la hirió.

Sin embargo, no ha sido este el único desencuentro amoroso que la cantante ha protagonizado a lo largo de su vida. Te contamos todo lo que debes saber sobre el lado más personal de Laura Pausini y sus relaciones.

Marco, el exnovio que la hizo famosa gracias a 'La soledad'

'La soledad' ('La solitudine' en su versión original) fue el primer gran éxito de Laura Pausini, una joven que por entonces apenas tenía 19 años y que le cantaba al huidizo Marco sobre su amor perdido. Detrás de esta canción, se escondía una gran historia de desamor que la cantante vivió en su propia piel: la de su primer gran amor, al que Laura miraba a diario «con ojos de muchacho un poco tímido» entre «inglés y matemáticas».

Marco fue su primer novio y también su primer beso sin lengua y con él mantuvo una relación durante algo más de un año. Sin embargo, su amor no fue eterno como ella pensaba en un principio y, como dice su canción, él se marchó «para no volver»: el chico que la catapultó a la fama gracias a esta balada la dejó por otra chica tras negarse a «hacer el amor» con él. «¡Les pillé juntos en el baño del colegio!», contó la artista de Faenza en una de sus visitas a 'El Hormiguero'.

La historia dio un giro cuando, tras ganar el Festival de San Remo y hacerse reconocida a nivel nacional, Marco trató de volver a retomar la relación con la intérprete. El joven llegó a mandarle un ramo de flores en un intento por recuperar su amor, aunque para Laura ya era demasiado tarde: se negó a volver con él.

Una relación tormentosa con su mánager, Alfredo Cerruti

Tras esta primera ruptura, Laura Pausini se enfrentó al noviazgo más complicado de su vida junto al productor Alfredo Cerruti Jr, el que por entonces era su mánager. Se conocieron cuando la cantante apenas tenía 18 años y, cuando esta cumplió 21, abandonó el hogar familiar para mudarse a Milán junto a su nueva pareja.

10 años después de comenzar su relación, la italiana descubrió que su novio le había sido infiel tras encontrarlo en casa junto a otra mujer: «Fue una ruptura durísima. Un dolor que me desestabilizó completamente. No me podía ayudar mi familia, ni el abrazo de los fans. Y tuve que trabajar mucho con una psicóloga para volver a ponerme de pie. Me sentía frágil, pero ahora soy una luchadora». En una entrevista para El Confidencial, la cantante llegaba incluso a admitir que pensaba que su vida había acabado tras romper con Cerruti, hacia el que había generado una gran dependencia psicológica.

A pesar de esta dura relación, la presentadora de televisión no se cerró al amor y volvió a enamorarse de otro de sus mánagers, Gabriel Parisi, con el que comenzó a salir en 2003. La pareja se separó en 2005.

Paolo Carta, el guitarrista con el que volvió a creer en el amor eterno

En el año 2005, Laura Pausini conoció al guitarrista Paolo Carta, con el que se casó el pasado 2023 tras 18 años de relación. Ambos se conocieron durante un concierto que la cantante dio en París y fue allí donde la chispa surgió inmediatamente entre ambos. No obstante, para la de Faenza no fue fácil dejarse llevar por el amor, a pesar de estar completamente enamorada del músico.

Las fuertes convicciones religiosas de Laura no ayudaron a que esta pudiera iniciar una relación con un hombre divorciado y padre de tres hijos: «Tardé mucho en aceptar este amor, pero era demasiado fuerte. Nunca pensé en sustituir a la madre de sus hijos y no quería que nuestra historia hiciera daño a los niños», explicó la intérprete a un medio italiano.

La pareja volvió a coincidir en un evento en Nueva York y fue entonces cuando se dejaron llevar por sus sentimientos, algo que la cantante ha agradecido siempre: «Paolo me ha cambiado la vida con una simple frase, ha sido el primero en decirme que soy guapa», explicaba Pausini al hablar del guitarrista, que se convirtió inesperadamente en el amor de su vida.

Junto a Paolo Carta, la cantante ha cumplido uno de sus grandes sueños: el de ser madre. Estuvieron intentando tener un hijo durante cinco años, pero, al ver que no conseguía quedarse embarazada, iniciaron los procesos de adopción. Sin embargo, en 2012 la cantante anunciaba su esperado embarazo: su hija Paola nació el 8 de febrero de 2013.

Con 12 años, parece que la pequeña ya comienza a seguir los pasos de su madre en el mundo artístico. «Justo ayer me dijo que quiere ser actriz o profesora de gimnasia artística. Todo lo que es artístico a ella le encanta, la actuación, la música...», explicó Pausini durante una visita en 'El Hormiguero'. «Toca mucho mejor que yo el piano y es una bambina, como decimos niña en Italia, con mucha fantasía», añadió.

Este lunes, 27 de octubre, la artista italiana vuelve a visitar el programa de Pablo Motos para presentar su nuevo single, 'Mi historia entre tus dedos', primer adelanto de su próximo disco. Además, la cantante hablará de su nueva gira mundial que, por primera vez en su carrera, empezará en España.