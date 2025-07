La vida actual de Jesús Bonilla, Santi en 'Los Serrano': víctima de una estafa, dos enfermedades y su vínculo con Sabina

Si pensamos en las series más míticas de la televisión en nuestro país, 'Los Serrano' fue una de las más populares y exitosas en la primera década de los 2000.

Emitida en Telecinco, la serie narraba la vida y el día a día de una peculiar familia en el barrio ficticio de Santa Justa, convirtiéndose en un auténtico fenómeno social y consiguiendo reunir a varias generaciones frente al televisor cada noche que estrenaban un capítulo nuevo.

Personajes como Diego, Fiti, Guille, Teté, o Santi se ganaron el cariño del público y siguen siendo recordados por los espectadores que hoy pueden ver la serie a través de plataformas digitales.

Jesús Bonilla fue quien dio vida a Santi Serrano, el hermano soltero de Diego y socio de la taberna familiar que tuvo un desarrollo del personaje bastante señalado, pasando de ser el más cascarrabias y solitario a enamorarse y ablandarse formando una familia con Lourditas.

Goizalde Núñez y Jesús Bonilla, Lourditas y Santi en 'Los Serrano' Telecinco

Centrándonos en el actor, tras el éxito de la serie, Bonilla vivió una etapa personal y profesional marcada por algunas dificultades. A continuación te contamos qué fue del artista y lo que se sabe sobre su vida actual.

Una gran estafa y dos enfermedades

Tras 'Los Serrano', el proyecto profesional más sonado de Bonilla fue 'El chiringuito de Pepe', que se emitió de 2014 a 2016 en Telecinco, siendo el protagonista de la serie. Sin embargo, desde entonces se perdió la pista del actor debido a varios problemas personales.

En 2018, Bonilla fue una de las víctimas de la sonada estafa internacional de Lehman Brothers, lo que le supuso la pérdida de hasta 400.000 euros, según ha contado en varias entrevistas a medios. A consecuencia de este golpe económico, el actor atravesó una depresión, por lo que tuvo que buscar ayuda profesional y medicarse durante un tiempo.

Actores de 'El chiringuito de Pepe' Telecinco

Sumada a esta enfermedad mental, le detectaron un aneurisma de aorta durante una revisión médica rutinaria. Se trata de una grave enfermedad vascular que lo mantuvo aún más alejado de los escenarios y de la vida pública, a la espera de una operación que, tras dos años de espera, finalmente pudo realizarse.

«Quiero advertir a la gente que tiene antecedentes familiares que, a partir de los 50, se haga una ecografía», contó en una entrevista a 'El Mundo'. Además, aseguró que no se sentía capaz de seguir en la profesión: «Me llamaban, pero me acojoné. No me atrevía. Yo me dejo la piel en los papeles y voy a muerte para que el espectador se lo pase bien. Dije no a tantas cosas que ahora ya no me llaman», explicaba en 2018, según recoge Telecinco.

Su vínculo con Sabina

Sobre la vida más íntima del actor poco se conoce pero, como curiosidad, en una de sus últimas apariciones en televisión, que fue en 'La Resistencia' en 2020 junto a Antonio Resines, Bonilla contó una anécdota sobre su paso por la mili que desveló su peculiar vínculo con el cantautor Sabina:

«Yo hice la mili con Sabina, os lo juro. Sabina fue pidiendo prórrogas hasta que ya no le dieron ninguna más y entonces habían pasado seis años de lo que le correspondía, que yo creo que son los que me saca», empezaba explicando para justificar cómo coincidieron pese a la diferencia de edad.

«Luego se inventó no sé qué cosa que se le estropeaban las manos con el cetme, que se supone que había hecho una carrera de pianista, y entonces, alegó que se le estropearon los dedos, igual que yo alegué lo de la costilla flotante. Entonces a él le hicieron caso y a mí no, a mi me dijeron 'tú con la costilla flotante a la mili' y él se libró», contaba provocando las risas del público del programa de Broncano.