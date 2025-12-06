Suscribete a
ABC Premium
Fórmula 1
Verstappen se lleva en Abu Dabi la última pole del año: consulta la clasificación completa

Sydney Sweeney responde a la agria polémica de los vaqueros de American Eagle: «Estoy en contra del odio»

«Muchos me han atribuido motivos y etiquetas que simplemente no son ciertos», ha declarado en una entrevista para 'People'

El debate en las redes solo sirvió para que la marca disparara sus ventas y agotara sus productos

Sydney Sweeney desata la polémica con su anuncio de vaqueros: raza, mirada masculina... y Brooke Shields

Sydney Sweeney, en la campaña de vaqueros.
Sydney Sweeney, en la campaña de vaqueros. AMERICAN EAGLE

A.B. Buendía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No cabe duda de que a sus 28 años, Sydney Sweeney es uno de los rostros del momento en el mundo del espectáculo. Y eso lleva aparejado que se mire con lupa cada uno de sus movimientos. Así, a finales de julio protagonizó ... una enorme polémica por un anuncio de vaqueros de la marca American Eagle y ahora ha respondido de la forma más contundente a todo el lío que se montó. «Estoy en contra del odio», ha proclamado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app