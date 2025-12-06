Sydney Sweeney responde a la agria polémica de los vaqueros de American Eagle: «Estoy en contra del odio»

No cabe duda de que a sus 28 años, Sydney Sweeney es uno de los rostros del momento en el mundo del espectáculo. Y eso lleva aparejado que se mire con lupa cada uno de sus movimientos. Así, a finales de julio protagonizó ... una enorme polémica por un anuncio de vaqueros de la marca American Eagle y ahora ha respondido de la forma más contundente a todo el lío que se montó. «Estoy en contra del odio», ha proclamado.

Acostumbrada a lidiar con el éxito, a Sydney Sweeney le tocó durante estos meses contemplar cómo en la moneda no siempre aparece cara. Estuvo la polémica de sus vaqueros, pero también las críticas a la película 'Christy', que ha pasado sin pena ni gloria por las taquillas. Aunque espera resarcirse con 'La asistenta', que parece haber despertado más entusiasmo entre la crítica.

Regresando a la polémica de American Eagle, a Sydney Sweeney le tocó en verano sentir la erosión mental que puede publicar la furia en las redes sociales. Allí fue objeto de escrutinio por la campaña que se llamó 'Sydney Sweeney tiene jeans geniales', que se estrenó el 23 de julio. La acción de marketing desató un debate sobre el uso de la palabra 'jeans' como un juego de palabras con 'genes', que muchos relacionaron con una carga racial y de supuesta superioridad genética. Otros la criticaron por atraer la mirada masculina e inspirarse en una vieja y controvertida campaña de vaqueros que protagonizó Brooke Shields allá por 1980.

Los argumentos de Sydney Sweeney

«Sinceramente, me sorprendió la reacción», ha declarado ahora Sydney Sweeney a 'People'. «Lo hice porque me encantan los vaqueros y me encanta la marca. No comparto las opiniones que algunos han elegido para relacionar la campaña. Muchos me han atribuido motivos y etiquetas que simplemente no son ciertos», ha insistido.

Poco después del lanzamiento del anuncio, American Eagle recurrió a las redes sociales para defender su propuesta en respuesta a todos los comentarios que se subieron a las redes, muchos de ellos en un tono muy agresivo. En una publicación de Instagram del 1 de agosto, la marca escribió: «'Sydney Sweeney tiene jeans geniales' trata y siempre ha tratado sobre los vaqueros. Sus vaqueros. Su historia. Seguiremos celebrando cómo cada uno lleva sus vaqueros AE con confianza, a su manera».

Unas cifras de venta récord

«Cualquiera que me conozca sabe que siempre intento unir a la gente. Estoy en contra del odio y la división. En el pasado, mi postura ha sido no responder nunca a la prensa, ni negativa ni positiva, pero recientemente me he dado cuenta de que mi silencio sobre este tema solo ha ampliado la brecha, no la ha cerrado. Así que espero que este nuevo año nos centremos más en lo que nos conecta en lugar de en lo que nos divide», ha sido el mensaje conciliador que Sydney Sweeney ha ofrecido en 'People'.

Sin embargo, y como suele ocurrir en estos casos, aquella campaña de American Eagle, y la polémica y odio que trajo en las redes, solo sirvió para disparar las ventas de los vaqueros. En un comunicado de prensa, la compañía informó que había registrado «cifras récord», con un aumento de dos dígitos en la mezclilla para hombre y mujer. La cazadora que usó Sydney Sweeney en la campaña se agotó en un día, mientras que sus vaqueros se vendieron todos en una semana.