Así fue la fiesta interplanetaria de Sydney Sweeney: estrellas de Hollywood, Jeff Bezos y Lauren Sánchez como testigos

Sydney Sweeney no escatimó en fantasía para celebrar sus 28 años. La actriz de 'Euphoria' sopló las velas el pasado domingo en 'Vibiana', uno de los espacios más exclusivos de Los Ángeles, con una fiesta que convirtió la noche en un auténtico viaje interplanetario. Bajo el lema «Bienvenidos al planeta Sydney 👽🛸🚀», la artista se rodeó de amigos, estrellas de Hollywood y hasta de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, que disfrutaron como dos invitados más de la velada y dejaron en claro su cercanía con la intérprete de 'Los Voyeurs'.

El evento, que contó con una temática galáctica cuidadosamente diseñada, incluyó decoración inspirada en la NASA, un pastel de cumpleaños con cielo estrellado, karaoke y hasta una masterclass de twerking para que nadie se quedara sentado. Cientos de asistentes, entre ellos Glenn Powell, su compañero en 'Cualquiera menos tú', que apareció vestido de astronauta, se sumaron a la divertida propuesta.

Sweeney fue el centro de todas las miradas con un minivestido plateado salpicado de estrellas en 3D, una creación de 'The Blonds' que homenajeaba directamente a Britney Spears y a la estética de su disco Circus.

Por su parte, Bezos no dudó en rendir tributo a su propia carrera espacial con una chaqueta azul marino de Blue Origin, mientras que Lauren Sánchez optó por un minivestido plateado metalizado a juego con la homenajeada. La pareja, que se casó el pasado junio en Venecia, posó sonriente en las imágenes que la propia actriz compartió en Instagram, donde dejó constancia del éxito de la fiesta.

El cumpleaños también sirvió como presentación oficial de Scooter Braun, el conocido productor musical con quien se le vincula sentimentalmente a la actriz. Ambos, que se conoció precisamente en la boda de Bezos y Sánchez, no se escondieron ante el público: bailaron juntos y compartieron confidencias en público. «Ella se divierte con Scooter y disfruta saliendo con él», confirmó una fuente a 'People'. Tanto Sweeney como Braun parecen haber rehecho sus vidas tras relaciones largas y mediáticas: ella con Jonathan Davino, tras siete años juntos; él tras su divorcio de Yael Cohen, madre de sus tres hijos.

La noche fue un despliegue de glamour y diversión con un marcado aire retro-futurista que conquistó tanto a sus amigos como a sus fans. Wiz Khalifa, Diplo y otros rostros conocidos tampoco quisieron perderse la cita, que acabó convirtiéndose en un auténtico acontecimiento social.

Sweeney, que recientemente viajó a Utah y describió la experiencia como «un pequeño viaje a Marte», volvió a mostrar su gusto por las temáticas espaciales. Y aunque Britney Spears no estuvo en la lista de invitados, su espíritu estuvo muy presente en un cumpleaños que, más que una fiesta, fue un auténtico espectáculo de Hollywood.