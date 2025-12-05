Suscribete a
ABC Premium

Un viaje a la época dorada por el archivo de Sylvia Polakov, fotógrafa de la jet set y la movida madrileña

Esta semana se inaugura una exposición que recorre algunos de los trabajos más emblemáticos e inéditos de la artista

Fotos reales. Treinta años no es nada

Sylvia Polakov
Sylvia Polakov rr.ss.
Rocío F. de Buján

Rocío F. de Buján

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sylvia Polakov murió hace cuatro años pero su recuerdo sigue vivo a través de un impresionante archivo fotográfico que ahora ve la luz gracias a la galería Nikon House de Madrid. Un homenaje a una de las fotógrafas más prestigiosas y autora de ... más de 250 trabajos convertidos en historia viva de nuestro país. Una exposición ubicada en la calle de la Reina Mercedes 7 que se podrá visitar desde este 4 de diciembre hasta finales de marzo 2026, gracias a la cual toda una época de recuerdos vuelve a nuestra memoria.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app