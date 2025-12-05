Un viaje a la época dorada por el archivo de Sylvia Polakov, fotógrafa de la jet set y la movida madrileña

Sylvia Polakov murió hace cuatro años pero su recuerdo sigue vivo a través de un impresionante archivo fotográfico que ahora ve la luz gracias a la galería Nikon House de Madrid. Un homenaje a una de las fotógrafas más prestigiosas y autora de ... más de 250 trabajos convertidos en historia viva de nuestro país. Una exposición ubicada en la calle de la Reina Mercedes 7 que se podrá visitar desde este 4 de diciembre hasta finales de marzo 2026, gracias a la cual toda una época de recuerdos vuelve a nuestra memoria.

Bernardo Paz, compañero de profesión de 'la Polakov' -como se referían a ella sus íntimos amigos-, es el comisario de esta maravilla que expone algunos de los trabajos más emblemáticos durante sus más de cuatro décadas de recorrido artístico. «Aunque fue complicado, al final conseguimos hacer una exposición sobre una mujer que en España, y sobre todo en Madrid, ha tenido una obra muy importante», explica el fotógrafo en conversación con ABC.

«Normalmente en la Galería Nikon se hacen exposiciones colectivas de tres, cuatro o más fotógrafos, pero en el caso de Sylvia me parecía que se merecía una monográfica porque tiene mucho material buenísimo y muchas fotografías inéditas. Y de alguna forma es un pequeño homenaje que yo personalmente tengo con quien fue mi compañera y mi amiga», reconoce.

La fotógrafo es autora de algunos de los desnudos más emblemáticos de la época del destape

El mejor retrato de la Reina Sofía

A lo largo de su vida, Sylvia Polakov logró congelar momentos indescriptibles, pero sin duda por el que permanecerá siempre en la historia es el retrato que le hizo a la Reina Doña Sofía en 1996.

Reina Doña Sofía Sylvia POLAKOV

Una imagen que sirve para cotejar la benevolencia del tiempo a su paso por la vida de la esposa de Don Juan Carlos. En el famoso retrato, la monarca posa con un impresionante vestido de gala de encaje blanco que ya había usado en 1986, en la visita de Estado a Gran Bretaña y en una cena con los Reagan. Con la banda de Carlos III cruzando el pecho, Doña Sofía luce algunas de las joyas más significativas de su colección como la diadema de La Chata, regalo de Isabel II a su hija, la Infanta Isabel, por su boda con el conde de Girenti; el collar de Isabel II, regalo de pedida de Francisco de Asís de Borbón en 1846; un broche, también de La Chata; y los pendientes que llevó el día de la proclamación de Juan Carlos I. «Yo creo que es el retrato más bonito que le han hecho a Doña Sofía en su vida. Nunca quedó tan guapa», reconoce Bernardo Paz. «Además, si tú lo ves hoy, se mantiene en el tiempo, porque la fotografía refleja el momento en el que fue hecha y hay algunas que permanecen y se conservan mejor», añade.

Jet set española

Lola Flores Sylvia Polakov

Además de retratista real, por la lente de Polakov pasaron la mayor parte de la jet set española y la movida madrileña. Isabel Preysler, Carmen Maura, Ágatha Ruiz de la Prada, Ana García Obregón, Rocío Dúrcal o Antonio Banderas, entre muchos otros, fueron algunos de los personajes que quedaron para siempre grabados con su cámara. «Ella hizo las fotos de las Koplowitz cuando salió a la luz el escándalo de su divorcio. Unas imágenes que se publicaron en todo el mundo y fueron portada en cantidad de revistas de todo el mundo. Todo un terremoto informativo que frenó una de las fusiones económicas más importantes», rememora Paz.

Isabel Preysler Sylvia Polakov

Además de la noche, a Sylvia también le apasionaba la época del destape, a la que contribuyó retratando a algunas de las mujeres más exuberantes del momento como a una jovencísima Tita Cervera para 'Interviú' o Amparo Muñoz, quien posó con un cinturón sobre sus pechos en una de las fotografías más míticas de la miss.

Ana García Obregón Sylvia Polakov

Y es que la cámara de 'la Polakov' captó toda la esencia de los famosos de la época dorada de nuestro país, con sus imponentes grandes fiestas. Un continuado goteo de rostros conocidos que quedaron recogidos en sus archivos gráficos y que ahora se abren al público en forma de exposición.