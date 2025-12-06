Javier Santos, el hijo no reconocido de Julio Iglesias, prepara una nueva demanda en EE.UU.

Cuatro décadas después de que la portuguesa Edite Santos, exbailarina y modelo, asegurara haber vivido una relación sentimental con el cantante Julio Iglesias, el caso de la paternidad de Javier Santos sigue más vivo que nunca. Lo que empezó siendo un relato íntimo, ... la historia de una mujer que dijo haber conocido al cantante en los años setenta y haber tenido con él un breve romance del que nació un hijo, se ha convertido en uno de los litigios familiares más largos y mediáticos.

Hoy, cuando parecía que ya no quedaban vías judiciales abiertas, el caso vuelve a la actualidad con un giro inesperado: la posibilidad real de llevar la demanda a los tribunales de Estados Unidos. Así lo confirma el abogado de Javier, Fernando Osuna, que detalla minuciosamente a ABC el recorrido judicial y los próximos pasos a seguir.

La versión de Edite, contada públicamente desde los años noventa, ha sido siempre la misma: conoció a Julio Iglesias durante una actuación en 1975, mantuvieron una relación breve y, poco después, descubrió que estaba embarazada. Según su propio testimonio, durante años trató de obtener un reconocimiento del artista, sin éxito.

Fernando Osuna junto a su cliente, Javier Santos gtres

Aquel intento derivó en el primer proceso judicial por paternidad contra el cantante. El caso acabó archivado al no existir, en aquel momento, pruebas genéticas concluyentes. Tres décadas después, con Javier ya adulto, todo volvió a reactivarse.

La botella de plástico

La nueva etapa del caso empezó en 2017, cuando el equipo jurídico de Javier, dirigido por el abogado Fernando Osuna, consiguió una prueba genética que daría la vuelta a la causa. El propio Osuna lo explica: «Conseguimos una prueba de ADN en Miami a través de un detective. Era una botella vacía de plástico que Julio José Iglesias Preysler tiró a una papelera cuando estaba haciendo surf en una playa de Miami. El detective estaba allí observándolo, lo cogió, lo analizó y dio un resultado del 99% de hermanidad».

Ese hallazgo fue presentado ante el juzgado de Valencia, donde se reabrió la causa. Contra todo pronóstico, un juez aceptó la prueba, aunque señalando que no tenía todas las garantías procesales, y permitió que sustentara una nueva demanda junto con otras evidencias. En julio de 2019, el Juzgado de Primera Instancia de Valencia dio la razón a Javier: «Lo ganamos, el juez dijo que sí, que era Julio Iglesias el padre de Javier», recuerda Osuna.

«Javier tiene la tranquilidad de saber que, a nivel genético, es hijo de Julio Iglesias» Fernando Osuna Abogado de Javier Santos

El equipo jurídico solicitó que el propio cantante se sometiera a una prueba de ADN: «Le dijimos al juez que requiriera llamar a Julio Iglesias para hacerse la prueba de ADN en presencia suya. Y por tres veces se negó».

Aun así, el juez dictó sentencia favorable a Javier, declarando judicialmente la paternidad. Pero la alegría duró poco. Julio Iglesias recurrió ante la Audiencia Provincial de Valencia… y allí apareció el muro legal que cambiaría el futuro del caso.

Causa juzgada

La Audiencia Provincial no negó la paternidad, algo que Osuna recalca, pero sí dictaminó que el asunto no podía volver a juzgarse porque ya había sido resuelto, en los años noventa. Ese argumento fue después ratificado por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: «El Constitucional dijo lo mismo… y el Tribunal Europeo también. Que no se podía repetir el juicio». A partir de ahí, solo quedaba una instancia internacional: la ONU.

Julio Iglesias niega que Javier Santos sea hijo suyo gtres

Osuna confirma que la demanda está presentada desde hace casi tres años en el comité de Derechos Humanos de Ginebra: «El recurso se presentó hace más de dos años y medio, casi tres. Aún no han contestado. La ONU es muy difícil… Deben responder, pero no se sabe cuándo».

«Javier ya no quiere dinero. Solo quiere su dignidad y su situación de hijo de Julio Iglesias» Fernando Osuna Abogado de Javier Santos

La petición ante la ONU no busca una nueva sentencia de paternidad, sino la revisión del derecho de Javier a un juicio justo sin las limitaciones de la «cosa juzgada» del proceso de hace treinta años. Y aunque la respuesta internacional se hace esperar, el equipo legal no se ha quedado quieto.

Reapertura en Estados Unidos

Osuna adelanta: «Estamos intentando también, a la vez, presentar la demanda en Estados Unidos. Estamos buscando un bufete americano que quiera colaborar con nosotros.» El abogado confirma que ya han iniciado conversaciones con varios despachos en Miami para interponer allí una nueva acción civil.

Sería la primera vez que el caso salta a los tribunales estadounidenses, donde reside Julio Iglesias desde hace años y donde, según Osuna, podría existir una vía legal distinta que no quede limitada por las sentencias previas españolas.

Solo dignidad

Una de las claves más repetidas por Osuna es la renuncia expresa de Javier a cualquier compensación económica: «Javier ya no quiere dinero. Solo quiere su dignidad y su situación de hijo de Julio Iglesias».

El abogado detalla que Javier está dispuesto a firmar cualquier documento necesario para dejar claro que no desea herencia ni beneficios: «Él renuncia mediante todo tipo de documentos. Y por ley nadie está obligado a aceptar la legítima. Si no quieres, no la coges». El propio Javier lo ha declarado públicamente en muchas ocasiones.

«Sus hermanos dicen que es una cuestión que no les afecta. Que es cosa de su padre. No quieren meterse» Fernando Osuna Abogado de Javier Santos

Durante años, tanto Edite Santos como Javier han afirmado haber intentado abrir canales de comunicación con el cantante y con los hijos del artista. Pero la familia Iglesias siempre ha mantenido la misma postura y no comentar el caso públicamente.

Según Osuna: «Hemos intentado ponernos en contacto, pero los hermanos dicen que es una cuestión que no les afecta. Que es cosa de su padre. No quieren meterse».

Pese al cansancio de Santos, el abogado insiste en la importancia del camino recorrido: «Ha conseguido mucho. Tiene la tranquilidad de saber que, a nivel genético, es hijo. Esa duda ya no existe. La prueba con Julio José dijo que eran hermanos».

A la espera de la respuesta de la ONU y con la mirada en el proceso en Estados Unidos, el caso del supuesto hijo no reconocido de Julio Iglesias sigue siendo uno de los más longevos de la crónica social española. Un relato que, 40 años después, aún no tiene un punto final.