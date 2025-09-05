Sydney Sweeney y Scooter Braun, ¿el romance más inesperado de Hollywood?

La actriz Sydney Sweeney (27 años) vuelve a ocupar titulares, pero esta vez no por sus proyectos profesionales, sino por un vínculo sentimental que ha sorprendido a la industria. Según confirmó la revista 'People', la protagonista de 'Euphoria' estaría iniciando un romance «casual» con Scooter Braun, uno de los ejecutivos musicales más influyentes —y también más cuestionados— de los últimos años.

Un informante citado por el medio aseguró que la relación entre la actriz y el mánager «es completamente informal». Una segunda fuente cercana a Sweeney agregó: «Ella está viviendo su vida y trabajando duro». Estas declaraciones llegan meses después de que la intérprete pusiera fin a su compromiso con el empresario Jonathan Davino, con quien mantuvo una relación desde 2018 y una breve etapa de noviazgo rumbo al altar que se canceló a principios de este año.

El rumor de un acercamiento con Braun comenzó tras su coincidencia en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, el pasado junio. Según 'Page Six', fue allí donde surgió la conexión, aunque allegados a la actriz insisten en que se trata de algo sin mayor compromiso. 'TMZ', por su parte, informó que el productor habría quedado «fascinado» con ella desde ese encuentro.

Sobre Scooter Braun se sabe que es padre de tres hijos fruto de su matrimonio con la activista Yael Cohen, se separó de ella en 2021 y mantiene, según él mismo ha declarado en el pódcast 'Question Everything', una relación cercana y de amistad con su exesposa: «Es una de mis mejores amigas», afirmó.

GTRES

Sin embargo, hablar de Braun es hablar de controversias. Su nombre saltó a la primera línea mediática en 2019, cuando adquirió 'Big Machine Records' por 300 millones de dólares y con ello los masters de los seis primeros álbumes de Taylor Swift. La cantante lo acusó de acoso y manipulación y denunció públicamente que nunca tuvo la oportunidad de comprar sus propios derechos. Aquel episodio desencadenó uno de los conflictos más sonados de la música reciente y motivó a Swift a regrabar todo su catálogo bajo el sello 'Taylor's Version'.

No ha sido su única pérdida de confianza entre artistas. En los últimos años, estrellas como Ariana Grande, Demi Lovato y J Balvin se han desvinculado profesionalmente de su agencia, 'SB Projects'. Aunque algunas de estas separaciones se describieron como «amistosas», lo cierto es que la salida masiva dejó en evidencia un desgaste en su rol como representante.

GTRES

Mientras tanto, Sweeney continúa multiplicando proyectos en la gran pantalla. Además del rodaje de la tercera temporada de 'Euphoria', presentará en el Festival de Toronto Christy, el biopic sobre la boxeadora Christy Martin, y cerrará el año con 'The Housemaid', donde compartirá protagonismo con Amanda Seyfried.

Por ahora, tanto ella como Braun guardan silencio sobre los rumores de romance. Sin embargo, la historia ya se ha convertido en tema obligado en Hollywood: una estrella en ascenso y un empresario poderoso con un historial de relaciones rotas, tanto profesionales como personales.