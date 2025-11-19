Jeff Bezos y Lauren Sánchez conquistan la alfombra roja más deseada del año a golpe de talonario

Cada año la Met Gala se convierte en la cita más esperada (por extravagante) del calendario social de Estados Unidos. Hace años era también uno de los más exclusivos, puesto que Anna Wintour (jefa de 'Vogue') tenía la última palabra en lo que ... respecta a la lista de invitados. De hecho, durante años se dijo que personalidades como Kim Kardashian, ahora habitual del evento, estaban vetadas. Pero en los últimos años, a medida que la moda ha ido diversificando sus protagonistas, también han ido cambiando los asistentes.

La sorpresa ha sido descubrir que el próximo año habrá unos invitados de primer nivel que en absoluto parecen cumplir las expectativas de alguien como Anna Wintour. Una pareja que 'alquiló' Venecia para su boda, que se convirtieron en la diana de las críticas por sus alardes de riqueza, y cuyo estilo no es precisamente su carta de presentación, es el dinero. En efecto, Jeff Bezos y su mujer, Lauren Sánchez, se han convertido en los protagonistas de la próxima edición de la Met Gala, para sorpresa de muchos.

Se dijo tras su boda el pasado verano que Jeff Bezos se planteaba comprar 'Vogue USA' para su nueva mujer, que es periodista. Y aunque los rumores no han terminado siendo ciertos, resulta que algo que tenía que ver con Anna Wintour sí ha sido verdad. El matrimonio se menciona expresamente en el comunicado que The Met Museum ha publicado explicando los detalles de la próxima gala y exposición consiguiente.

Lo que muchos no saben es que la Met Gala es realmente una estrategia publicitaria para dar protagonismo a la inauguración de la exhibición de primavera que el Met Costume Centre de Nueva York estrena año tras año. En 2026 la temática será 'Costume Art', para la que han escogido como imagen un vestido del español Mariano Fortuny y Madrazo, y celebrará una ocasión especial, puesto que inaugura unas nuevas galerías de más de 1.000 metros cuadrados.

¿Y quiénes son los responsables? Según el comunicado «es posible gracias a Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos». El matrimonio aparece mencionado junto a empresas como Saint Laurent y Condé Nast, demostrando su poder adquisitivo, teniendo en cuenta que el fundador de Amazon es uno de los hombres más ricos del mundo.

Algunos han aplaudido la donación económica y el patrocinio, que podría significar, por ejemplo, que la alfombra roja se emita en directo en Prime Video. Pero la irrupción de Jeff Bezos y Lauren Sánchez no ha sido bien recibida por todos. Hay quienes consideran que las afiliaciones políticas del magnate podrían afectar a la lista de invitados o a la libertad creativa. Otros opinan que, tras la extravagancia de su boda, convertirán la gala del Met en otro espectáculo dantesco al que solo los superricos (y no los artistas) estarán invitados.

Cogen el testigo de Louis Vuitton, que fue el principal patrocinador del pasado año, ya que normalmente son las firmas de moda quienes ofrecen su apoyo económico. Sin embargo, no son los primeros individuos que se convierten en protagonistas a base de talonario: en 2018 fue el matrimonio formado por Stephen A. y Christine Schwarzman. Este empresario, director de un fondo de capital privado, fue presidente del Foro Estratégico y Político que el presidente Donald Trump puso en marcha en 2017. Así que el factor político no irrumpe por primera vez, sino que se reafirma.