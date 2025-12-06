Yago Rojo, atleta olímpico, analiza el recorrido de la Maratón de Valencia y la estrategia: «En mi caso, siempre divido la carrera en sietemiles»

La ciudad de Valencia celebrará el puente de diciembre por todo lo alto. Este domingo, día 7, tendrá lugar uno de los eventos deportivos más esperados del año: la Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. Será la «más multitudinaria de su historia» al reunir a ... 36.000 corredores de 150 países diferentes.

La 45 edición de la Maratón de Valencia comenzará a las 8:15 horas, en la plaza del Maratón, con un total de nueve salidas. La previsión es que finalice sobre las 15:10 horas en el interior de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Para este evento multitudinario, el Ayuntamiento de Valencia ha diseñado un operativo especial con 510 policías locales con el objetivo de garantizar la seguridad y la movilidad de la ciudad.

Miles de corredores se darán cita este domingo en la 45 edición de la Maratón de Valencia. Uno de los grandes ausentes será Yago Rojo. El atleta olímpico hizo público hace unos días que no podrá estar en la salida debido a problemas físicos. «Se me parte el alma», aseguró el corredor madrileño en sus redes, donde explicó que «me duelen ambas piernas, mi cuerpo ha dicho basta».

No obstante, Rojo, que alcanzó su mejor marca en una maratón, de 2.07:47, precisamente en Valencia en 2023, ha querido analizar el recorrido y compartir con sus seguidores un importante consejo a la hora de afrontar esta exigente carrera.

Yago Rojo analiza el recorrido de la Maratón de Valencia

«Hoy analizamos juntos el circuito de la Maratón de Valencia 2025, que ya está aquí», señala el atleta olímpico al inicio del vídeo, compartido en su cuenta de Instagram. Sobre la carrera, de un total de 42,5 kilómetros, asegura que es «espectacular» y «una de las más planas de Europa». Sin embargo, el corredor admite que «tiene sus truquitos».

Sobre la salida, Rojo anima a los corredores a disfrutar del «amanecer espectacular». «Es único y se te quedará guardado para siempre en la mente», señala. En cuanto a la primera zona, cuenta que «empieza con una ligera bajada del puente encarando la zona hacia la avenida del puerto».

«Los primeros kilómetros son llevaderos, pero después entraremos en la zona de las universidades hasta llegar a la zona del estadio de Mestalla, unos kilómetros un poco aburridos», continúa explicando.

Tras volver a pasar por la zona de las universidades, asegura Rojo, «pronto estaremos en la media maratón». «Ahí van a empezar a pasar muchas cosas», anuncia. «En nada volveremos a la zona del río, la más placentera de Valencia para correr: buen asfalto, calles anchas y el perfil prácticamente picando para abajo», señala.

Una vez alcanzado el kilómetro 30, comienza un tramo complicado: «En la avenida de la Paz es el único momento donde la carretera se pone un pelín cuesta arriba». No obstante, Rojo recomienda mantener la calma y la concentración: «Que no te importe perder un par de segundos en ese kilómetro».

«Divide la carrera en los bloques de la serie más rápida que hayas hecho» Yago Rojo Atleta olímpico

Después, llegará una «zona muy mental». «Hasta el kilómetro 36 nos alejaremos del centro de la ciudad, pero una vez pasado ese kilómetro, giraremos a la izquierda y ya empezaremos a encarar la zona del río», explica.

Ya en la pasarela azul, recta final de la maratón, Rojo anima a los corredores a «disfrutar». «Pocos maratones tienen un final tan bonito como este. Te lo has ganado, levanta los brazos», asegura.

El consejo de Yago Rojo para la Maratón de Valencia

Además de analizar el recorrido de la popular maratón, el atleta olímpico ha querido dar un consejo «fundamental para la mente» de los corredores, que ayudará a sobrellevar el recorrido de 42,5 kilómetros.

«Divide la carrera en los bloques de la serie más rápida que hayas hecho», explica Rojo, quien señala que «siempre divido la carrera en sietemiles, porque el entreno más duro que hacemos son 3 por 7.000. Dividiré la carrera en seis-sietemiles».