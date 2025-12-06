Suscribete a
ABC Premium

Eduardo Navarrete: «En Nochevieja llevo años cenando en casa de Alejandro Amenábar»

El diseñador presenta 'Musas', su primera colección de bolsos artesanales inspirada en seis mujeres icónicas de su imaginario personal

Tras su gira por España con esta exposición benéfica, Navarrete adelanta cómo vive la Navidad, con quién compartiría su cena ideal y qué crearía para la próxima Nochevieja

Quién es Eduardo Navarrete: por qué es famoso, su vínculo con Verónica Forqué y sus operaciones estéticas

Eduardo Navarrete: «En Nochevieja llevo años cenando en casa de Alejandro Amenábar»
CORTESÍA
Daniella Bejarano

Daniella Bejarano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La nueva colección de bolsos de Eduardo Navarrete nació de una idea tan personal como ambiciosa: crear piezas icónicas a partir de las mujeres que han marcado su vida y su imaginario creativo, entre ellas Nieves Álvarez, Alaska,La Terremoto de Alcorcón, ... Rossy de Palma, Bibiana Fernández y Rosario Flores. Así surgió 'Musas', un proyecto artesanal producido íntegramente en Madrid, con pieles de alta calidad y un espíritu que, según él, está hecho «para durar toda la vida».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app