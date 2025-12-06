Eduardo Navarrete: «En Nochevieja llevo años cenando en casa de Alejandro Amenábar»

La nueva colección de bolsos de Eduardo Navarrete nació de una idea tan personal como ambiciosa: crear piezas icónicas a partir de las mujeres que han marcado su vida y su imaginario creativo, entre ellas Nieves Álvarez, Alaska,La Terremoto de Alcorcón, ... Rossy de Palma, Bibiana Fernández y Rosario Flores. Así surgió 'Musas', un proyecto artesanal producido íntegramente en Madrid, con pieles de alta calidad y un espíritu que, según él, está hecho «para durar toda la vida».

«Es la primera colección que hice de bolsos y surgió de mis grandes musas», cuenta el diseñador en entrevista con ABC. «Queríamos hacer algo icónico, y qué mejor que inspirarse en esas personas que lo son para mí. Son mujeres maravillosas, conocidas por todo el mundo. Todas quisieron sumarse a esta locura». La colección no solo destaca por su concepto estético, sino también por su propósito solidario: los 5.500 euros recaudados en la subasta fueron destinados íntegramente APRAMP, una organización para la prevención y reinserción de mujeres en situación de prostitución.

La selección de seis mujeres no fue sencilla, pero sí instintiva. «Son mujeres que forman parte de mi imaginario desde siempre. Hubiese elegido muchas más, pero esta primera selección tenía que ser muy especial». El resultado fue una exposición que recorrió varios centros comerciales del país, entre ellos el Vallsur en Valladolid, algo que para Navarrete, cumple una misión fundamental: acercar su trabajo a la gente.

«Yo no hago moda para unos pocos. No me gusta la moda elitista», afirma. «Me fascina que la gente venga, pregunte, se ría, se haga una foto… Es un meet and greet maravilloso. La moda también es eso: compartir». En cada parada de la gira, los visitantes lo buscaban con sus libros para firmar, luciendo sus diseños o simplemente queriendo conocerlo. Una experiencia cercana, libre de barreras, que él considera esencial en su marca.

CORTESÍA

Una Navidad con sello Navarrete

Con el año llegando a su tramo final, el diseñador también reflexiona sobre las fiestas navideñas y los retos creativos que estas implican. Cuando se le pregunta qué diseñaría para Cristina Pedroche en Nochevieja, no duda: «Si hiciera algo para Cristina, sería algo sexy, metalizado, y seguramente integraría la cara, que es el sello de mi marca. Algún corsé, alguna estructura. Sería un reto porque todo el país está pendiente de lo que se va a poner».

Navarrete imagina también su cena navideña ideal, rodeado de las personas que han marcado su camino. «No podrían faltar Macarena Rey, Boris Izaguirre, Rossy de Palma, Viviana Fernández, Mario Laurellana, la familia Carmona, Laura Sánchez… y mi familia y mi equipo». Tradición y amistad se mezclan en unas fechas que, para él, siguen siendo profundamente familiares: pasa la Nochebuena en casa, desde el 22 hasta el 27 siempre se reserva para estar con los suyos.

Luego, en Nochevieja, llega el turno de bailar. «Llevo muchos años cenando en casa de Alejandro Amenábar con un grupo reducido de amigos. Después, a bailar un poquito. Estamos en la edad de bailar».

Regalos, reinas y posibles musas

Entre bromas y confidencias, el diseñador también imagina qué bolso de su colección regalaría a la Reina Letizia: «El que le hice a Viviana o el de Nieves Álvarez. Esos serían estupendos para ella».

Y si tuviera que pensar en una musa navideña para un futuro lanzamiento, tiene la respuesta clara: Laura Sánchez. «Me parece una mujer magnética, tiene algo que atrapa. Me enamoró desde el principio. Tenemos proyectos juntos y va a ser musa de lo que viene».

Sus planes para el 2026

Navarrete adelanta un año intenso: el estreno de 'El Desafío' y su participación, nuevos proyectos televisivos, el lanzamiento de su colección en marzo durante la Semana de la Moda y su regreso al Torrevieja Weekend. «Va a ser un año cuanto menos como este. El 2025 ha sido un año magnífico, lleno de trabajo, amor y salud. Sin salud no habría nada de lo demás».

Antes de despedirse, deja un último mensaje para sus seguidores: «Que pasen unas fiestas preciosas, ya sea con su familia o con la familia que hayan elegido. Y si quieren hacer un regalo que dure para toda la vida, que apoyen al diseño español. En Navarrete.com tenemos una colección de bolsos que son para siempre».