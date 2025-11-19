Sean 'Diddy' Combs, investigado por una nueva denuncia de agresión sexual

La sombra judicial que persigue a Sean 'Diddy' Combs vuelve a crecer. El productor y magnate del hip-hop, que actualmente cumple una condena de cuatro años y dos meses por delitos vinculados al transporte de personas para encuentros sexuales remunerados, vuelve a quedar ... en el centro del escándalo después de que el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles confirmara que investiga una nueva denuncia de agresión sexual presentada por un hombre.

La investigación comenzó después de que las autoridades angelinas recibieran el viernes una copia oficial de un informe remitido por la Policía de Largo, Florida, donde reside el denunciante. Según explicó el propio departamento a través de un comunicado recogido por Associated Press, la Oficina de Víctimas Especiales ya está analizando el caso y la pesquisa «se encuentra en curso».

Un relato perturbador

El denunciante, un productor musical y publicista, cuyo nombre aparece oculto en la documentación policia, acudió a las autoridades de Florida el pasado septiembre, motivado, según declaró, por la reciente condena de Combs en su caso federal. El hombre sostuvo que a finales de 2020 fue convocado a un almacén de Los Ángeles para una sesión de fotos vinculada a prendas que habían pertenecido al fallecido rapero Notorious B.I.G., uno de los grandes colaboradores de Diddy.

En ese encuentro, Combs supuestamente se expuso ante él y le pidió que realizara un acto sexual. Tras la negativa, el artista le habría arrojado una camisa manchada que, según el testimonio, perteneció al propio Notorious B.I.G. El productor reconoció haber guardado silencio durante años por la «vergüenza» que le generaba lo sucedido.

Un episodio en 2021

El informe policial añade otro episodio, ocurrido en marzo de 2021, aún más grave. El denunciante afirma que dos hombres le cubrieron la cabeza antes de que Combs entrara en la habitación, lo señalara como «soplón» y cometiera un acto de agresión sexual.

El relato se acompaña de fotografías y vídeos que, según el denunciante, demostrarían su colaboración profesional con CJ Wallace, hijo de Notorious B.I.G., en un proyecto musical que lo habría introducido en el círculo del productor.

Estas afirmaciones han tenido ya una respuesta directa: CJ Wallace presentó la semana pasada una contrademanda en Florida, calificando los señalamientos como «absurdos y difamatorios» y denunciando una «campaña de desprestigio premeditada».

La defensa de Combs lo niega todo

Ante la avalancha de nuevas acusaciones, la defensa del rapero reaccionó con contundencia. Su abogado civil, Jonathan Davis, afirmó: «Déjenme ser absolutamente claro, el señor Combs niega categórica y rotundamente, por ser falsas y difamatorias, todas las acusaciones de que haya abusado sexualmente de cualquier persona».

Cabe resaltar que el rapero fue condenado en julio por transportar a sus parejas y trabajadores sexuales masculinos por distintos estados bajo la influencia de drogas, delitos enmarcados en la Ley Mann. Aunque quedó absuelto de los cargos más graves, (tráfico sexual y crimen organizado, que podrían haberle supuesto cadena perpetua) permanece en prisión y su libertad está prevista para mayo de 2028, con opción a reducciones por programas penitenciarios.

Mientras avanza la investigación, el clima que rodea al productor se vuelve cada día más opaco. Las autoridades de Los Ángeles revisan ahora cada detalle del informe remitido desde Florida, capaces de convertir esta nueva acusación en otro capítulo judicial de enorme peso para uno de los nombres más influyentes y polémicos de la industria del hip-hop.