Katy Perry debuta como «primera dama» en Japón en su primera aparición oficial junto a Justin Trudeau

Katy Perry ha dado un paso inesperado en su vida pública. La cantante ha posado por primera vez como «primera dama» junto a Justin Trudeau durante un encuentro diplomático en Japón, donde la pareja fue recibida por el exprimer ministro Fumio Kishida y su esposa, ... Yuko. Un acto institucional que, más allá de la agenda política, ha servido como carta de presentación oficial de la artista en un rol que nadie anticipaba.

La imagen, difundida por Kishida en sus redes, muestra a Perry y Trudeau posando con la pareja japonesa ante un árbol de Navidad. Una fotografía que ha desatado miles de comentarios por el cambio de registro de la artista, que dejó a un lado sus habituales looks extravagantes y apostó por uno más sobrio.

Trudeau fue el primero en agradecer el recibimiento con un mensaje en el que citó a la cantante en primer lugar: «Katy y yo nos alegramos muchísimo de tener la oportunidad de sentarnos contigo y con Yuko». Un detalle que confirma que la pareja está dispuesta a mostrarse públicamente en eventos de alto perfil.

Kishida, por su parte, recordó la cooperación bilateral que mantuvo con Trudeau durante sus años en activo y celebró que «la amistad siga vigente». La publicación, acompañada del posado, fue el detonante del fenómeno viral que ha convertido esta aparición en uno de los momentos más comentados del año.

Ilusionada con Treudeau

Sin duda, Katy y Justin forman una de las parejas más inesperadas y, como bien ha hecho saber el círculo íntimo de la cantante, estaría «entusiasmada» con las atenciones que recibe del exprimer ministro canadiense.

Fue apenas unas semanas después del anuncio de su separación de Orlando Bloom tras nueve años de relación, que salieron a la luz unas imágenes donde se podía ver a la intérprete de 'Roar' disfrutando de una cena junto a Tredau. Después de esa cita, ambos han sido vistos disfrutando de un paseo en yate, saliendo de una sala de fiestas en París y paseando juntos por las calles. «Es justo lo que ella necesita ahora mismo», aseguró una fuente cercana a las artista a la revista 'People'.

La manera en que Katy Perry y Tredeau (ex primer ministro canadiense) andaban de date ayer

Ahora, con el debut de Perry en un contexto diplomático, con toda la simbología que ello implica, confirma que la relación avanza en una dirección más seria. Y lo hace en un terreno inesperado para una artista acostumbrada a la estética pop y a los grandes escenarios, pero que ahora aparece acompañando a uno de los dirigentes más influyentes de la última década.