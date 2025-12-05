Suscribete a
Mundial 2026
En directo: comienza el sorteo que decide los rivales de España, grupos y cruces del torneo

Katy Perry debuta como «primera dama» en Japón en su primera aparición oficial junto a Justin Trudeau

La pareja fue recibida por el ex primer ministro Fumio Kishida en un encuentro que marca el primer acto público de la cantante junto al político canadiense

Katy Perry, entusiasmada con Justin Trudeau: «Es justo lo que ella necesita»

REDES SOCIALES
Daniella Bejarano

Katy Perry ha dado un paso inesperado en su vida pública. La cantante ha posado por primera vez como «primera dama» junto a Justin Trudeau durante un encuentro diplomático en Japón, donde la pareja fue recibida por el exprimer ministro Fumio Kishida y su esposa, ... Yuko. Un acto institucional que, más allá de la agenda política, ha servido como carta de presentación oficial de la artista en un rol que nadie anticipaba.

