Se confirma: Sydney Sweeney sale con Scooter Braun, el mayor enemigo de Taylor Swift

Hay romance. La seductora Sydney Sweeney, musa del mismísimo Donald Trump, sale con el influyente y poderoso mánager musical Scooter Braun, a la sazón enemigo número uno de Taylor Swift. El rumor se ha confirmado después de que ambos fueran cazados ... en actitud más que cariñosa en un idilio que nació en la boda de Jeff Bezos.

Después de meses de especulaciones, Sydney Sweeney y Scooter Braun fueron pillados en una cita romántica y en un paseo por Central Park, en Manhattan, donde se profesaron múltiples gestos su afecto, besos incluidos. Las imágenes fueron tomadas por los paparazzi y aparecen caminando de la mano y compartiendo un beso sobre una gran roca. Así que es cierto: la actriz de 'Euphoria' y el exmanager de Justin Bieber son pareja.

Por supuesto, las imágenes desataron una ola de comentarios en las redes sociales. No solo por la confirmación de un romance entre dos personas famosas y llenas de dinero, sino también por la diferencia de edad: él tiene 17 años más que ella, que cuenta 27.

En la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez

La revelación del romance llega poco después de que Sydney Sweeney fuera vista discutiendo con su antiguo novio, Jonathan Davino, con quien mantuvo una relación de casi siete años que no acabó nada bien. Se separaron en marzo, pero las desavenencias continuaron.

Sydney Sweeney y Scooter Braun fueron vistos por primera vez juntos en Venecia durante la lujosa boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez. Lo curioso es que entonces se habló de un posible flechazo entre la actriz y Orlando Bloom, quien por entonces se acababa de separar de Katy Perry, quien a su vez acaba de comenzar a salir con Justin Trudeau.

En una entrevista con 'GQ' realizada en septiembre pero publicada esta semana, Sydney Sweeney se abrió sobre su visión del amor. «Lo que he aprendido este año es que soy fuerte, independiente y que voy a estar bien», manifestó. Y añadió: «Si el amor me encuentra, me encuentra. Soy una romántica empedernida. Creo en el amor verdadero y en estar con alguien el resto de mi vida».

Scooter Braun y Taylor Swift

Scooter Braun es uno de los hombres más poderosos de su generación dentro de la industria musical y ha trabajado con Justin Bieber y Ariana Grande. Acabó fatal con los dos y ambos echaron pestes de él. Estuvo casado con la activista sudafricana Yael Cohen entre 2014 y 2022.

Sin embargo, su nombre también es conocido porque en 2019 se ganó el odio de millones de fans de Taylor Swift al adquirir Big Machine Label Group, el sello que poseía los masters de los primeros seis álbumes de Taylor Swift. La cantante lo acusó literalmente de «bullying manipulador».

La popular cantante denunció que la compra de los derechos se realizó sin su consentimiento y lo describió como «una traición», lo que provocó la ira de los fanáticos de Taylor Swift. Durante años, los fans de la intérprete le hicieron la vida imposible, con escenas de acoso e insultos constantes en las redes sociales.

Dicen que el manager estaba «obsesionado» con conocer a Sydney Sweeney y la multitudinaria boda de Jeff Bezos fue la ocasión propicia. También dicen que ella en principio no estaba muy interesada, y más después de su conflictiva separación de Jonathan Davino, pero ya se sabe que el destino puede ser muy caprichoso.