Suscribete a
ABC Premium

Se confirma: Sydney Sweeney sale con Scooter Braun, el mayor enemigo de Taylor Swift

La actriz de 'Euphoria' y el influyente mánager musical se conocieron en la boda de Jeff Bezos

Ambos fueron cazados en actitud más que cariñosa para testificar que hay romance

Sydney Sweeney y Scooter Braun, ¿el romance más inesperado de Hollywood?

Sydney Sweeney, Scooter Braun y Taylor Swift.
Sydney Sweeney, Scooter Braun y Taylor Swift. GTRES

A.B. Buendía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hay romance. La seductora Sydney Sweeney, musa del mismísimo Donald Trump, sale con el influyente y poderoso mánager musical Scooter Braun, a la sazón enemigo número uno de Taylor Swift. El rumor se ha confirmado después de que ambos fueran cazados ... en actitud más que cariñosa en un idilio que nació en la boda de Jeff Bezos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app