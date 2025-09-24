La Reina Letizia en Egipto y el cambio físico de Tamara Falcó: las revistas de la semana
Además, la prensa del corazón analiza otros temas como la romántica boda de Pablo López o los entresijos del cumpleaños de Terelu Campos
¡Hola!
Este miércoles 24 de septiembre, la revista del corazón por excelencia dedica su portada semanal a la Reina Letizia en su viaje a Egipto. Desde la publicación analizan su nueva etapa: nuevo equipo, rodeada de mujeres, mensajes con impacto y mayor influencia. «Está demostrando que las cosas se pueden hacer de otra manera», señalan.
«Y es que la Reina Letizia vive la mejor etapa desde que llegó a palacio. Cumplió 53 años el 15 de septiembre, le ha dado un giro a casi todo y está demostrando que las cosas se pueden hacer de otra manera. También en Egipto. Es reinar a su estilo y en sintonía con el Rey. Seguir su propio camino pisando calle y realidad, trabajando duro. No fue fácil ganarse a los españoles, pero, contra todo pronóstico, ahora puede presumir de ser un valor firme de la Monarquía, de tener mucho peso dentro de la Corona y un gran respaldo de los españoles que no deja de subir. Y además con la entrega de los jóvenes (y ellos son futuro), a los que entiende bien (sus hijas ayudan en esto) y que sienten que de verdad los representa», añaden.
Diez Minutos
La revista 'Diez Minutos' se centra en el cambio físico de Tamara Falcó tras perder cinco kilos de peso. «Ahora estoy sana. He ganado músculo y me encuentro bien», reconoció en 'El Hormiguero', programa en el que colabora. La publicación muestra las fotos de la última escapada de la marquesa de Griñón y su marido, Íñigo Onieva, a Italia para que el empresario participara en su primer Ironman. Además, la hija de Isabel Preysler ha contado que ha bajado peso gracias a una rutina deportiva que empezó en abril. «Hago deporte cinco o seis días a la semana, 45 minutos cada día. Practico hit, cardio, pesas... Estoy con un entrenador y va cambiando. Es un sufrimiento, pero se nota», añadió. ««Yo soy una vaga de libro, pero Íñigo llega de correr y me dice '¿Tú no vas a bajar al gimnasio ni nada?», se sinceró.
Semana
Este último miércoles de septiembre, la revista 'Semana' muestra las fotos de la romántica boda de Pablo López y Laura Rubio, celebrada el pasado sábado. Una celebración a la que acudieron más de 300 invitados entre los que se encontraban algunos VIP como Eugenia Martínez de Irujo, David Bustamante o Luis Fonsi. Para la ocasión tan especial, la novia se decantó por un impecable diseño de Rosa Clará, en concreto el que lleva el nombre de 'Leona' y está compuesto por un corpiño con escote, transparencias y bordados florales, además de corte de sirena. Por su parte, Pablo lució un elegante chaqué oscuro con corbata y una camisa blanca.
Lecturas
Al igual que la revista ¡Hola!, 'Lecturas' dedica su portada semanal a la Reina Letizia en su viaje a Egipto. La Reina quedó cautivada por la majestuosidad de los templos y las maravillas de una tierra que, aseguró, ella y Felipe ansiaban visitar. Letizia apostó en la mayoría de sus looks por el color blanco, sinónimo de pureza y sencillez en la cultura árabe. Además, la publicación también comenta los entresijos del 60 cumpleaños de Terelu Campos.
